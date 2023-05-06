ЗСУ відбили близько 50 атак на фронті, небезпека для ворога у Криму: хронологія 437 дня війни

Росія не полишає своїх загарбницьких настроїв, щоденно наступаючи на нашу державу. Проте українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогові та готуються до потужного контрнаступу.

Актуальну інформацію про ситуацію на полі бою, а також на дипломатичній ниві – читайте у тексті 24 Каналу.

Варте уваги Заява Пригожина про Бахмут, обстріл Краматорська та Слов'янська: хронологія 436 дня війни

В ОК "Північ" з'явилися деталі вечірнього авіаудару ворога, який він здійснив по Сумщині. Окупанти близько 22:13 завдали удар двома керованими авіабомбами з літака Су-35 по населеному пункту Глухів. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 44 приватні будинки, а також навчальний заклад. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей.У Генштабі поділилися актуальною інформацією з фронту. За минулу добу наші захисники відбили близько 50 атак російських загарбників. Наступальні дії ворога зосереджені на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А найзапекліші бої точаться у Мар'їнці та Бахмуті.

Також за минулу добу:

авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога;

вдалося збити 5 БпЛА ворога типу "Шахід", а також 2 БпЛА "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 "Ланцет";

ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення зброї та техніки, 3 склади боєприпасів і палива, 1 засіб ППО та ще 5 важливих цілей ворога.

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський привітав захисників з Днем піхоти, який відзначають 6 травня. Він підкреслив, що це свято не лише Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та всіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримають лінію фронту, де продовжують точитися важкі бої.

Впевнений, що незабаром українська піхота підніме Український прапор, який замайорить над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму,

– наголосив він.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. За його словами, там уже немає безпечного для окупантів місця. Тож вони можуть очікувати на "бавовну" всюди.

У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних ЗМІ різнилась. Тут було "буксування" пропагандистської машини росіян. Вони не були готовими до таких вибухів,

– сказав він.

Напередодні стало відомо, що у Берліні заборонили демонстрацію українських і російських прапорів 8 та 9 травня. А згодом заборону на демонстрацію нашого стяга вдалося скасувати. Тож і в понеділок, і у вівторок на вулицях німецької столиці він майорітиме, як і у всі інші дні.Міністр оборони Олексій Резніков пригадав, як на початку війни пропонував Росії забрати тіла своїх ліквідованих бійців. На що глава російської делегації заявив, що у їхній державі втрати не підтверджують. Тож тіла знищених бійців так і гнили на морозі просто неба.Суд ухвалив остаточне рішення у справі про зґвалтування 11-річного школяра, яке сталося три роки тому. Тоді 18-річний Мирослав Мартинюк заманив хлопчика до кущів, де і скоїв злочин. Його визнали винним у зґвалтуванні, а також засудили до 13 років ув'язнення.Урсула фон дер Ляєн у своєму твітері розповіла, що провела продуктивну зустріч з Денисом Шмигалем. Спільно вони обговорили підтримку ЄС у відновленні та відбудові нашої держави. Також вона підкреслила, що Євросоюз продовжує бути непохитним у своєму зобов'язанні допомогти відновити Україну.