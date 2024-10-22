Атака дронів на Тульську область, нічний обстріл "Шахедами": хронологія 972 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 972 добу. У Росії вночі пролунали вибухи. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами".
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 22 жовтня – пише 24 Канал.
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У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Україну "Шахедами", а також дронами невстановленого типу. Загалом нарахували 60 ворожих БпЛА противника. Їх противник запускав з Курська, Єйська, а також Приморсько-Ахтарська у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Потерпала й Нікопольщина. Від вечора агресор продовжував бити по району дронами-камікадзе, обстрілювати артилерією. Вдарив й з РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Ворог укотре завдав авіаційного удару по Сумах. Вночі 22 жовтня "Шахеди" поцілили тут у приватний житловий сектор. Невідомі дрони атакували місто Єфремов у Тульській області. Приблизно о 3 ночі за Києвом 22 жовтня тут пролунали вибухи та сталася пожежа.
Вночі Україну атакували 60 ворожих БпЛА
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Ворог атакував "Шахедами" житловий сектор у Сумах
Тульську область атакували дрони
У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Україну "Шахедами", а також дронами невстановленого типу. Загалом нарахували 60 ворожих БпЛА противника.
Їх противник запускав з Курська, Єйська, а також Приморсько-Ахтарська у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері.
Потерпала й Нікопольщина. Від вечора агресор продовжував бити по району дронами-камікадзе, обстрілювати артилерією. Вдарив й з РСЗВ "Град".
Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Ворог укотре завдав авіаційного удару по Сумах. Вночі 22 жовтня "Шахеди" поцілили тут у приватний житловий сектор.
Невідомі дрони атакували місто Єфремов у Тульській області. Приблизно о 3 ночі за Києвом 22 жовтня тут пролунали вибухи та сталася пожежа.