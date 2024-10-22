Атака дронів на Тульську область, нічний обстріл "Шахедами": хронологія 972 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 972 добу. У Росії вночі пролунали вибухи. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами".

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 22 жовтня – пише 24 Канал.

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