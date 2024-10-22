Атака дронів на Тульську область, нічний обстріл "Шахедами": хронологія 972 дня війни

22 жовтня 2024, 10:05
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Автор: Ася Ковальова

Повномасштабна війна в Україні триває вже 972 добу. У Росії вночі пролунали вибухи. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами".

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 22 жовтня – пише 24 Канал.

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09:33, 22 жовтня

Вночі Україну атакували 60 ворожих БпЛА

У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Україну "Шахедами", а також дронами невстановленого типу. Загалом нарахували 60 ворожих БпЛА противника.

Їх противник запускав з Курська, Єйська, а також Приморсько-Ахтарська у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

07:32, 22 жовтня

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері.

Потерпала й Нікопольщина. Від вечора агресор продовжував бити по району дронами-камікадзе, обстрілювати артилерією. Вдарив й з РСЗВ "Град".

Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

06:42, 22 жовтня

Ворог атакував "Шахедами" житловий сектор у Сумах

Ворог укотре завдав авіаційного удару по Сумах. Вночі 22 жовтня "Шахеди" поцілили тут у приватний житловий сектор.

06:42, 22 жовтня

Тульську область атакували дрони

Невідомі дрони атакували місто Єфремов у Тульській області. Приблизно о 3 ночі за Києвом 22 жовтня тут пролунали вибухи та сталася пожежа.