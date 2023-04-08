Окупанти готують "евакуацію" населення на Херсонщині та Запоріжжі: хронологія 409 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 409 днів. Наші захисники героїчно протистоять російським окупантам. Найгарячіші бої зараз йдуть на Сході.

Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 8 квітня розповідає 24 Канал.

До речі Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу, – Зеленський

06:20 У Генштабі повідомили, що окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Ворог готує до евакуації населення тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя. Людей хочуть вивозити до окупованого Криму.

У США "злили" нові секретні документи про Україну, Китай та Близький Схід. Це вже вдруге за кілька днів. У Пентагоні попередили, що витік становить серйозну загрозу для системи безпеки і може завадити військовому плануванню в Україні.Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, усі росіяни, які незаконно поселилися в Криму, мають покинути територію півострова.У римському Колізеї відбулася Хресна хода. Попередньо під час неї на одній із зупинок хрест мали б нести український і російський хлопчики. Однак після розголосу цього вирішили не робити.