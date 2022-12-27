Чорний список: назвали сепаратистів, які "обирали" ватажка бойовиків на Донбасі

27 грудня 2022, 12:30
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Джерело:

KibOrg

Росіяни вже усвідомлюють, що єдина доля, яка чекає їх в Україні, – це чорні пакети. Воїни ЗСУ повернуть український прапор на всі тимчасово окуповані території.

Росіяни чудово розуміють, що їм доведеться тікати з українського Донбасу. До ворога все частіше навідується "бавовна". Тим часом Україна дізнається все більше імен зрадників, які допомагали ворогу на тимчасово окупованих територіях. 

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Назвали імена зрадників, які брали участь у так званих "виборах"

У KibOrg назвали імена зрадників, які у 2018 році брали участь "виборах" так званого "голови" квазіреспубліки на Донбасі. Раніше зрадники, ще не усвідомлюючи, що їх чекає, хизувалися своїми "подвигами" та ділилися фотографіями у мережі. 

Станом на грудень 2022 року, коли Росія вже програла цю війну, зрадники панічно чистять свої профілі у соцмережах. Вочевидь, сепаратисти вже розуміють, що для них пахне смаленим. Водночас інтернет пам'ятає все. "Перевзутися" зрадникам не дозволять.


Списки виборців одного з районів Донецька / KibOrg

Хто підтримав російських окупантів

Дмитро Чулков (зареєстрований у Донецьку). Він відкрито симпатизував окупантам та взяв участь у так званих "виборах".


Дмитро Чулков / KibOrg

Сергій Ахметдінов. У складі батальйону найманців "Сомалі" нелюд атакував українські сили у боях за Іловайськ, Нікішине, Верхню Кринку та Донецький аеропорт. На щастя, Ахметдінов отримав поранення. На жаль, досі фізично здатний воювати у бездарних лавах окупантів. 


Сергій Ахметдінов / KibOrg

Окрім того, Ахметдінов охоче публікував сепаратистські фото у соцмережах. Це допомогло ідентифікувати інших сепаратистів. 
 

"Шабаш окупантів" / KibOrg
 
Так вдалося ідентифікувати ще двох зрадників: братів-близнюків Микиту та Сергія Єрцова. Не виходячи з запою, Микита активно вихвалявся, що він – морський піхотинець, а його брат — мотострілець. Обоє – у списку "Миротворця".
 
Зараз зрадники осіли у Москві. Сергій вже думає, чи не долучитися йому до лав вагнерівців. Тоді найближчим часом його чекатиме пакет. 

 
Окрім того, впізнали Миколу Красовського. Він народився у Дніпрі й до 2014 року був футбольним воротарем. Вболівав за "Динамо".
 

Микита Єрцов та Микола Красовський / KibOrg
 
KibOrg вдалося зв'язатися з Микитою Єрцовим. Він розповів, що Красовський вирушив на концерт до Кобзона у 2015 році під час боїв під Маріуполем.
Автор: Мар'яна Бекало