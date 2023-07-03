Столтенберг лишається: у Reuters переконані, що члени НАТО продовжать його мандат

Останніми місяцями не вщухають розмови стосовно того, хто може стати новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу. Водночас міжнародні видання переконані, що на цій посаді залишиться чинний генсек Єнс Столтенберг.

Власне, про це повідомив один з авторитетних ЗМІ з посиланням на чотирьох дипломатів, особи яких – анонімні. Скоріш за все, вже у вівторок, 4 липня, країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо продовження перебування в кріслі генсека Столтенберга ще на рік.

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Ймовірно, Столтенберг залишиться

Варто сказати, що 64-річний Столтенберг є генеральним секретарем Блоку від 2014 року. Разом з тим він є колишнім прем'єр-міністром Норвегії та неодноразово за останній час заявляв, що не планує продовжувати свій термін перебування на посаді.

Він мав би завершити свій термін на посаді високопоставленої цивільної особи в трансатлантичному Альянсі з безпеки наприкінці вересня (2023 року – 24 Канал), але тепер, ймовірно, залишиться на цій посаді ще на 12 місяців,

– написали у Reuters.

Окрім того, там зазначили, що саме члени НАТО бажають того, аби Столтенберг залишався генсеком. Ймовірно, вони просто-таки не можуть дійти згоди щодо іншої людини в цьому кріслі.

Список генсеків НАТО

від 2009 до 2014 року – Андерс Фог Расмуссен (Данія);

від 2004 до 2009 року – Яап де Гооп Схеффер (Нідерланди);

від 1999 до 2003 року – Джордж Робертсон (Велика Британія);

від 2003 до 2004 року – Алессандро Мінуто-Ріццо (Італія);

від 1995 до 1999 року – Хав'єр Солана (Іспанія);

виконувач обов'язків у 1995 році – Серджіо Баланціно (Італія);

від 1994 до 1995 року – Віллі Клаас (Бельгія);

виконувач обов'язків у 1994 році – Серджіо Баланціно (Італія);

від 1988 до 1994 року – Манфред Вернер (Німеччина);

від 1984 до 1988 року – Пітер Карінгтон (Велика Британія);

від 1971 до 1984 року – Йозеф Лунс (Нідерланди);

від 1964 до 1971 року – Манліо Брозіо (Італія);

від 1961 до 1964 року – Дірк Стіккер (Нідерланди);

від 1957 до 1961 року – Поль-Анрі Спаак (Бельгія);

від 1952 до 1957 року – Гастінгс Ісмей (Велика Британія).

Були чутки про те, що новим генеральним секретарем Альянсу може стати теперішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Також, ймовірно, обговорювалась кандидатура прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.