6 держав можуть допомагати Росії: у розвідці перелічили ці країни

Те, що "велика" Росія не в стані лише своїми силами вести війну, зрозуміло давно. Однак вбивати українців їй допомагає не лише Іран.

Країн, які тим чи іншим чином зараз допомагають та можуть допомагати Росії воювати та триматися "на плаву" – 6. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню.

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Росії можуть допомагати 6 країн

Зокрема відомо, що країна-агресорка окрім Ірану зверталася за допомогою також до Китаю та Північної Кореї. А Казахстан та Узбекистан наразі допомагають їй обходити санкції.

Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет,

– сказав Вадим Скібіцький.

Проблеми Росії зі зброєю

Також представник ГУР МО звернув увагу й на суперсучасну зброю, якою Москва любить вихвалятися на парадах. На його думку, це лише інсценізація.

Вказує на це й те, що Кремль звертається до інших країн за військовою допомогою. Ба більше, він наразі знаходиться під жорсткими санкціями, які руйнують не лише його економіку. Вони також блокують можливість Росії вільно, як у довоєнні часи, купувати озброєння та необхідні комплектуючі для його виробництва.

Росії допомагають вести війну: думки експертів

Політичний аналітик та історик Армен Чібухчян пояснив, чому Іран зараз співпрацює з Росією. Окрім шантажу США у цієї країни є ще низка причин, серед яких бажання бути головними у регіоні.

Військовий експерт Петро Черник ж прокоментував співпрацю країни-агресорки з КНДР. Він вважає, що боєприпаси, які ця держава може надати Кремлю, покращить позиції Росії на 5 – 10 відсотків, але не більше.

А політолог Ігор Чаленко взагалі вважає, зо співпраця КНДР та Росії – це позитивний сигнал для України. Все тому, що це демонструє, наскільки погані в країні-агресорці наразі справи.

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