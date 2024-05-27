Які сили росіян є на Харківщині: оглядач розповів, хто там керує наступом

Наступом окупантів на Харківщині керує російський генерал Алєксандр Лапін. Ймовірно, це для нього прикриття, адже нині в Росії відбувається "генералопад".

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що нещодавно в країні-агресорці позбавили посад та заарештували кількох генералів. Тим часом окупанти поки що не здатні виконати усі завдання, які вони перед собою поставили.

До теми Зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке: як ЗСУ відбили загрозу прориву на Харківщині

"Для Лапіна це може бути цілком можливе прикриття. Тобто, поки він намагається наступати на Харківщині, для нього це прикриття для того, щоб його теж не зачепили разом з іншими генералами, бо там, очевидно, є за що", – наголосив Попович.

Ймовірність того, що у Лапіна можуть виникнути проблеми, може сягати 100%.

Росія не може зупинитися

Наступ ворога, вважає військовий оглядач, не може зупинитися, адже загарбникам треба виправдовувати ту мету, на яку вони витратили багато сил та засобів.

Нині у Харківській області наступає приблизно 43 тисячі росіян. Там різні сили. Спочатку противник починав свій наступ з підсилення новоствореного Ленінградського військового округу. Велике питання у тому, чому він почав свій наступ раніше, аніж планував.

Попович припускає, що, ймовірно, РДК готували черговий рейд на Бєлгородщину. Тому, мовляв, окупанти вирішили їх випередити. Утім, загарбники не підготувалися до кінця і раніше пішли у бій.

Куди хотів просунутися противник

Нині ворог перекидає свої війська на Харківщину з інших напрямків. Військовий оглядач припускає, що йдеться навіть про Сумський, попри те, що існує ймовірність наступу й там. Утім, порівнюючи з 10 травня, коли противник пішов у наступ на Харківському напрямку, вона зменшилася.

Водночас пропорційно збільшилася кількість ворожих військ на Харківщині. Ворог намагається підтримувати темп свого наступу для того, аби принаймні окупувати Вовчанськ.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

У північній частині цього міста нині тривають вуличні бої. На другій локації – у напрямку Липців – наступ Росії фактично був зупинений.

Вони ставили завдання, очевидно, окупувати Вовчанськ. У міру того, як їм це вдавалося, далі перекидати туди війська і просуватися в бік Куп'янська,

– додав військовий оглядач.

Нині важливо не допустити, аби противник просувався у напрямку Харкова та міг взяти його під вогневий контроль артилерії.

Наступ ворога на Харківщині