Його просто "приберуть", – російський журналіст сказав, хто може здійснити замах на Путіна

У весь цивілізований світ визнав Росію країною-терористкою, а її очільника можуть в будь-який момент арештувати відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду. Однак настане критичний момент всередині російського суспільства, коли найближче оточення може самостійно ліквідувати фюрера.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст і відеоблогер Гліб П'яних. Він мало вірить в те, що Путіна дійсно будуть судити.

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"Навіть, якщо буде якийсь переворот, його просто грохнуть. Грохнуть десь свої, бо він може щось зайвого наговорити. Кому це потрібно?", – прокоментував спікер.

П’яних припустив сценарій, що навіть коли позиція влади Росії стане хиткою, знайдуться хитрі ФСБшники, які його скинуть, замість нього висунуть якогось Мішустіна, то Путіна просто можуть вбити і оголосити, що в нього був серцевий напад. Але навіть поховати з почестями чи просто пристойно Путіна навряд зможуть.

Я не знаю, як йому можна буде викрутитися з цієї війни. Йосипу Сталіну було легше, бо на нього хоч хоча б Адольф Гітлер напав, а цей то сам напав. Ось в чому справа,

– додав спікер.

Хто може вбити Путіна

Нагадаємо, що британський генерал Річард Даннатт заявляв, що Путіна вб'є найближче оточення, як це сталося з Юлієм Цезарем. І, на його думку, це може зробити начальник тамтешнього генштабу Валєрій Герасимов.

П'яних скептично ставиться до можливостей Герасимова вбити Путіна, адже в Росії завжди військові були ні риба ні м’ясо, "кишка в них тонка".

Їх з військового училища привчали, що в голові має бути одна звивина – і це слід від кашкета. Ініціатива карається, не дай Боже проявляти свідомість, свою думку, мізки. Не вірю я ні в якого Герасимова,

– зауважив опозиціонер.

Він припустив, що швидше хтось із охорони Путіна його і застрелить. Хтось із його ФСОшників, набір яких, до речі, проводився з досить пристойних людей. Щось подібне можливе, але з вірогідністю близько 50%, вважає журналіст.

А 90% імовірності він ставить на інерційний сценарій гниття Росії всередині себе. До того ж навіть не важливо з Путіним чи без. На Росію чекає чекістський режим і гниття.

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Сповідь ФСОшника фейк?

Зауважимо, нещодавно колишній співробітник спецслужб Росії дав інтерв'ю, в якому розповів що ФСО (Федеральна служба охорони Росії – 24 Канал) підтримує так звану спецоперацію і дії Путіна. На це П'яних зауважив його невпевненість в кадрі і сказав, що не довіряє його словам.

Остаточно його переконала розповідь про втечу. Спочатку цей співробітник спецслужб оформив нібито в Казахстані своїй дружині та дочці закордонний паспорт. Цікаво, що дружина виявляється, ніколи не була за кордоном. Коли вона виїхала до Казахстану, нібито на відпочинок, де майбутній втікач був у відрядженні, дружина нібито забрала його валізу.

Журналіст переконаний, якби їй та їхній сім'ї справді загрожувала небезпека, вона б не думала про валізу. Отже, ця людина підставна, він бреше і працює за програмою, його завданням є розповісти, що в Путіна міцне здоров'я, міцна охорона і міцне кохання з Аліною Кабаєвою.

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