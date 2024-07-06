Трамп – остання карта Путіна, – Піонтковський сказав, яким має бути кандидат замість Байдена

У США триває підготовка до майбутніх виборів президента 5 листопада 2024 року. Після невдалих дебатів Джо Байден заявив, що не планує знімати свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що чинному президенту США все ж доведеться зняти свою кандидатуру. На його думку, всі останні публічні виступи Байдена були такими ж невдалими як і дебати.

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Вибори у США

Андрій Піонтковський наголосив, що відмова Байдена йти із майбутніх перегонів у виборах може збільшити шанси Дональда Трампа стати президентом США. Його позиція щодо України дуже негативна, а ставлення до Росії навпаки надто лояльне. Він підтримує злочинні наративи Владіміра Путіна щодо припинення вогню на території нашої держави.

Трамп – остання карта Путіна. Кремлівський диктатор очікує, коли він прийде до влади та тиснутиме на Україну щодо перемовин,

– сказав опозиційний політик.

Заміна для Байдена

За словами Піонтковського, демократам варто замінити кандидатуру Байдена на президентських виборах у США на молодшого політика.

Не важливо, хто саме це буде. Головне, щоб не Байден, аби його слабкість кожного дня не транслювали американським виборцям,

– висловився він.

Опозиціонер наголосив, що політика нового кандидата від демократів має бути більш агресивною щодо Трампа, аби виборці розуміли, що він протидіє путінському агенту, який прагне прийти до влади у США.

У республіканській партії Трамп єдиний, хто займає антиукраїнську позицію. Це дивно, адже така політика не приносить йому виборчих бонусів,

– зауважив він.

Андрій Піонтковський додав, що єдиним мотивом такої проросійської позиції може бути бажання догодити Путіну.