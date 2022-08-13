Зброя все змінила: хто має перевагу на війні в Україні

московія про**бує в перші 5 місяців великої агресії проти України більшу частину коректованих боєприпасів і високоточної зброї. І без жодного ефекту.

Прогрес ЗСУ

Україна – поступово прогресує в отриманні все більш потужної високоточної зброї від партнерів. Від високоточної зброї тактичного рівня – типу ПТРК, ракет Brimstone, ПЗРК.

Читайте росіяни не вчаться на своїх помилках: чекаємо новий "жест доброї волі"

І до серйозних речей типу боєприпас суша-суша GMRLS, ПКР AGM-84 Harpoon і протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

І це все реально дає ефект і змінює параметри протистояння на нашу користь. На підході – ЗРК NASAMS.

ЗСУ прогресують / Фото Генштабу

Важливо Війська путіна зазнали катастрофічних втрат в Україні: що далі

Що далі

Те, як українці творчо інтегрують сучасні високоточні системи ураження і якісно їх використовують, – це аргументи, щоб говорити далі про ATACMS і про F-16.

Також цікаво – Басараб заявив, що чеченці готуються, а москва – в паніці: дивіться відео