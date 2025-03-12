Мобілізація в Україні: хто має право видавати повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, розв'язану Росією. Відтак, чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки.

Однак варто знати, що вручати їх можуть тільки деякі посадовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Хто може вручати повістки

Повістка – це виключно письмовий документ, який видається на ім'я військовозобов'язаного. Їх можуть вручати як особисто за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях, так і надсилати поштою.

Згідно з чинним законодавством, мають право вручати повістки:

представники ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов'язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Якщо повістку вручають особисто, а не надсилають поштою, то вона вважається вручено, якщо військовозобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки, а також за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки, чи за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.