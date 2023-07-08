Хто з мобілізованих може самостійно обирати місце для служби

Українців після мобілізації обов'язково відправляють у навчальні центри. Куди саме призовник поїде навчатися обирає ТЦК та СП. Однак в окремих випадках мобілізований може сам обрати місце для служби.

В Україні є 9 категорій громадян, які можуть самостійно обрати місце для навчання. Усі вони передбачені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", повідомляє 24 Канал.

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Хто може обрати місце служби

Обрати місце служби у ЗСУ можуть особи, які мають відстрочку від мобілізації, але вирішили добровільно піти у військо. До цього переліку входять:

особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину;

особи, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей;

усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

особи, які виховують дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет тощо. Детальніше можна ознайомитися в законі;

особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з I чи II групою інвалідності;

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка;

особи, які мають дружину або батьків (власних чи дружини) з II чи І групою інвалідності;

опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

Щоб проходити навчання за місцем проживання, мобілізований повинен написати рапорт.

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Важливо додати, що коли мовиться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, то така хвороба має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії. Також важливою є одна умова: мобілізований має проживати з особою, за якою доглядає.