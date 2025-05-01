Бронювання від мобілізації у 2025 році: чи можуть такого працівника призвати до війська

В Україні працівники деяких професій можуть отримати відстрочку від мобілізації, але лише за умови, що підприємство, на якому вони працюють, визнане критично важливим для економіки. Водночас бронювання діє обмежений період і потребує подальшого поновлення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на партнерку Grain Law Firm і адвокатку Лідію Карплюк в коментарі для "УНІАН".

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Хто має право на бронь

Як пояснила адвокат, перелік працівників певних органів, підприємств, установ та організацій, які можуть претендувати на бронювання, визначено постановою Кабміну №76. У документі вказано, яка кількість військовозобов’язаних співробітників може отримати відстрочку.

Відповідно до постанови, бронювання можуть отримати військовозобов’язані, що працюють у таких структурах:

органах державної влади та місцевого самоврядування;

органах Нацполіції;

Національному антикорупційному бюро України;

Державному бюро розслідувань;

органах прокуратури;

Бюро економічної безпеки;

ДСНС;

судах;

підприємствах, установах організаціях, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України чи інших військових формувань;

підприємствах, установах організаціях, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

спеціалізованих установах ООН, в міжнародних судових органах, в міжнародних неурядових організаціях;

операторах протимінної діяльності, які проводять гуманітарне розмінування та інших.

До 31 березня компанії мали підтвердити свою критичність за новим порядком і фактично перебронювати своїх працівників. Деяким це вдалося не одразу, однак врешті вони завершили процедуру вчасно, і їхні працівники знову отримали право на відстрочку. Водночас є й ті організації, по яких досі не прийнято рішення про віднесення їх до критичних.

Хто не підлягає бронюванню в Україні

Не можна забронювати людину, яка має порушення військового обліку. Наприклад, якщо їй надсилали повістку для уточнення даних або проходження ВЛК, але вона її не отримала, це може бути зафіксовано у базі "Оберіг" як порушення. Такі записи можуть завадити оформленню броні.

Крім того, бронювання не поширюється на працівників компаній, які не отримали статус критично важливих, не підтвердили його або втратили.

Чи потрібно проходити ВЛК при бронюванні

Карплюк пояснює, що для отримання відстрочки точно потрібно оновлювати дані, оскільки бронюванню підлягають військовозобов’язані, які перебувають на військовому обліку, уточнили військово-облікові дані в Резерв+ та не перебувають у розшуку.

Якщо ТЦК не викликав людину на проходження ВЛК, то самостійно проходити її не потрібно. Але якщо повістка надходила, а людина не з’явилася, це може ускладнити оформлення відстрочки.

Скільки потрібно заробляти для бронювання від мобілізації

При визначенні критичності підприємства враховується рівень заробітної плати працівників. За загальним правилом розмір зарплати за попередній календарний місяць має розраховуватися за формулою – мінімальна зарплата по країні (8 тисяч гривень), помножена на коефіцієнт 2,5. Зараз це 20 тисяч гривень. Впродовж всього періоду бронювання працівника, його зарплата повинна залишатися на цьому рівні.

Однак для працівників державних та комунальних підприємств, а також тих, де є державна частка акцій, підприємствах, які є виробниками електричної теплової енергії та деяких інших. Їхня зарплата повинна бути не нижчою за середню по регіону за четвертий квартал 2021 року відповідно до даних Держстату. Тоді середній рівень заробітної плати становив приблизно 10 – 12 тисяч гривень, а в Києві він досягав 20 тисяч гривень.

Хто може отримати бронювання незалежно від рівня зарплати

Зарплатний критерій для бронювання військовозобов'язаних не поширюється на підприємства, установи чи організації, що за замовчуванням визнані критично важливими.

До таких входять:

державних органів;

критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу;

постачальників електронних комунікаційних послуг, які будують стійкі до знеструмлень електронні комунікаційні мережі;

працівників порталу Дія;

закладів охорони здоров’я;

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу;

установ міжнародної технічної допомоги та представництв різних міжнародних організацій;

дипломатичних установ.

Також зарплатний критерій не враховується під час бронювання священнослужителів.

Чи можуть мобілізувати заброньованого працівника

Якщо процес оформлення бронювання ще не завершено, особа підлягає мобілізації. У такий період це вважається законним, оскільки немає підстави для надання відстрочки від проходження служби.

Щоб мобілізувати військовозобов’язаного, який має бронь, потрібно вручну зняти з нього бронювання в реєстрі "Оберіг". Мені такі випадки невідомі, але, припускаю, що таке може бути. Якщо особу незаконно мобілізували, то їй потрібно оскаржувати неправомірні дії, зокрема, звертатися зі скаргами на гарячу лінію Міноборони, а у разі незаконного затримання – викликати працівників поліції,

– зазначає Карплюк.

У ситуації, коли людину намагаються мобілізувати за наявності бронювання, вона не повинна підписувати жодних документів чи погоджуватися на мобілізацію. Натомість потрібно відстоювати свою позицію – письмово вказувати всюди, що вона не може бути мобілізована, бо має відстрочку.

Яка тривалість дії бронювання

Працівники підприємств, які визнано критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, отримують бронювання на весь строк дії контракту, в якому прописано умови такої діяльності.

Для інших критично важливих підприємств бронювання діє протягом 12 місяців, оскільки саме раз на рік організації потрібно підтверджувати статус критичності.

Для решти осіб, зокрема, чиновників, правоохоронців, термін дії броні збігається з періодом, під час якого діє мобілізація – три місяці у зв’язку з продовженням воєнного стану.

Чи передбачене бронювання у поліції та ДСНС

У структурах на кшталт поліції та ДСНС дозволено бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. Виняток становлять держслужбовці категорії А (посадовці найвищого рівня), а також деякі інші, які всі мають право на бронювання. Крім того, відстрочку можуть отримати всі медичні працівники, якщо їхнє основне місце роботи – у закладах охорони здоров’я.