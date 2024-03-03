Путін винищує потенційні загрози: чи є в Росії ті, хто можуть йому протистояти

Владімір Путін винищує усіх, хто може загрожувати його правлінню. Утім, серед росіян ще є люди, здатні протистояти кремлівському режиму.

Зокрема, на різні процеси в Росії може впливати опозиція, але питання в тому, чи дійсно вона хоче це робити. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що для цього їм необхідно мати політичну волю.

До теми Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Хто з росіян може протистояти Путіну

Водночас найбільш потужні акції у Росії проходять на похоронах опозиційних політиків. Попри те, що до могили Олексія Навального стоять черги, людей все одно менше, ніж, наприклад, після смерті Бориса Нємцова.

Це якраз показує те, що Путін поступово, планомірно винищує системну опозицію в Росії – будь-що, що могло б становити загрозу безпосередньо для Путіна. Це може бути нищення реакційної опозиції, як-от з Пригожиним і його оточенням, або так званої ліберальної опозиції, що ми бачимо зараз,

– сказав політолог.

Крім того, фактично медійна та організаційна сила російської опозиції збереглася переважно за кордоном. Та ж сама Юлія Навальна, яка їздить по Європі, у США.

Борис Нємцов був найвідомішим опозиційним політиком у Росії та міг відверто критикувати Путіна. Його застрелили у 2015 році у центрі Москви.

Водночас серед росіян є не лише такі ліберали, як Навальна та її оточення. Нині є більш реакційні, радикально налаштовані сили. Наприклад, ті ж російські добровольці, які зараз безпосередньо відстоюють незалежність України, наш суверенітет.

"Ми ж розуміємо, що це вони роблять не з великої любові до України, а отримують необхідний досвід для того, щоб в майбутньому, використати його безпосередньо для зміщення диктаторського режиму Путіна", – припустив політолог.

На його думку, для росіян силовий метод сьогодні лишається чи не єдиним варіантом, щоб змістити "колективного Путіна".

Кого ще "прибрав" Путін: останні новини