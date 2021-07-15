Хто може стати нардепом після призначення Монастирського главою МВС: деталі
Джерело:24 канал
Рада вже 16 липня може проголосувати за призначення Дениса Монастирського главою МВС. Відповідно до передвиборчого списку, його місце у парламенті може зайняти 28-річний Антон Швачко.
Станом на червень 2021 року Швачко обіймав посаду глави обласного секретаріату "Слуги народу" на Сумщині. За освітою, Швачко – маркетолог.
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Швачко народився у 1992 році у Сумах. Освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.
Що задекларував політик
У декларації за 2018 рік політик вказав 2 квартири. Однією з них Швачко володіє разом з матір'ю – Надією Швачко.
Серед грошових активів Швачка зазначено:
- 283650 гривень на рахунку у "Приватбанку";
- 27 тисяч доларів – готівкою;
- 15 тисяч євро готівкою;
- 250 тисяч гривень готівкою.
Коментар журналіста Ніколова
Журналіст Юрій Ніколов зауважив, що саме Швачко стане головним "бенефіціаром" після відставки Арсена Авакова з посади очільника МВС.
Внаслідок "багатоходівки" саме Антон (Швачко – 24 канал) у парламенті займе місце Дениса Монастирського, який піде в МВС замість Авакова,
– наголосив журналіст.
Зміни у МВС: головне
- Арсен Аваков очолював МВС з 2014 року. Водночас 13 липня 2021 року він подав у відставку.
- Верховна Рада 15 липня підтримала відставку політика. "За" проголосував 291 народний обранець.
- Ймовірним наступником Авакова на посаді глави МВС є Денис Монастирський. Досі він обіймав посаду очільника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.