Хто може стати нардепом після призначення Монастирського главою МВС: деталі

Рада вже 16 липня може проголосувати за призначення Дениса Монастирського главою МВС. Відповідно до передвиборчого списку, його місце у парламенті може зайняти 28-річний Антон Швачко.

Станом на червень 2021 року Швачко обіймав посаду глави обласного секретаріату "Слуги народу" на Сумщині. За освітою, Швачко – маркетолог.

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Швачко народився у 1992 році у Сумах. Освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.

Що задекларував політик

У декларації за 2018 рік політик вказав 2 квартири. Однією з них Швачко володіє разом з матір'ю – Надією Швачко.

Серед грошових активів Швачка зазначено:

283650 гривень на рахунку у "Приватбанку";

27 тисяч доларів – готівкою;

15 тисяч євро готівкою;

250 тисяч гривень готівкою.

Коментар журналіста Ніколова

За даними ЗМІ, ці суми не співвідносяться з доходами політика. Своїм єдиним джерелом доходів Швачко вказав 48 тисяч гривень від "відчуження рухомого майна (окрім цінних паперів та корпоративних прав)".

Журналіст Юрій Ніколов зауважив, що саме Швачко стане головним "бенефіціаром" після відставки Арсена Авакова з посади очільника МВС.

Внаслідок "багатоходівки" саме Антон (Швачко – 24 канал) у парламенті займе місце Дениса Монастирського, який піде в МВС замість Авакова,

– наголосив журналіст.

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