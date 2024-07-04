В Україні розширили коло тих, хто може вручати повістки

Після того, як новий закон про мобілізацію набрав чинності, в Україні розшилось коло осіб, які можуть вручати повістки.

Уповноважені вручати повістки поділені на умовні категорії: Що саме змінилося з 18 травня розповіла адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь.

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Хто може вручати повістки у громадських місцях

Отже, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження, повістки вручають:

представники ТЦК та СП – межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідчення;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Натомість за місцем проживання у багатоквартирних будинках повістки тепер може вручати керівник установи/організації або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками. Або голова правління ОСББ та групи оповіщення.

А ось за місцем роботи чи навчання повістки можуть роздавати представники підприємств, установ, організацій, навчального закладу. Також на території підприємств, установ чи організацій та в місцях виконання працівниками робіт/обов’язків повістки має право видавати директор чи працівник відділу кадрів у випадку за наказом директора.

Також по усій території України повістки роздають представники підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ. Однак лише резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку.

До слова, працівник Укрпошти може вручити конверт, в якому може міститься повістка. Хоч формально поштар повістку не вручає.