Хто очолить комітет з питань розвідки при Зеленському замість Демченка: ЗМІ назвали ім'я

Руслана Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Його місце може зайняти начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Буданов може отримати вже третю посаду

Про ймовірне призначення Буданова журналістам LIGA.net повідомило джерело в Офісі Президента та спецслужбах. Як відомо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Демченка.

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Кирило Буданов – офіцер Головного управління розвідки Міноборони від серпня 2020 року. У травні глава української розвідки також очолив Координаційний штаб щодо полонених.

На цій посаді він замінив міністерку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.

Що відомо про відставку Демченка

ЗМІ писали про те, що Демченко під час підписання так званих Харківських угод очолював МЗС України, через що підпадав під закон про люстрацію.

Та президент Зеленський повідомляв, що Демченко непричетний до підписання скандальних угод, оскільки не ставив підпису на договорі й не доповідав у парламенті.

Однак розслідування журналістів "Схем" свідчить, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод і таки підпадав під люстрацію.

Окрім того, Демченко отримав статус учасника бойових дій, хоча не воював. Аналітик "Левіафану" Микола Мельник інформував, що чиновник отримав статус за свою діяльність у 2014 році.

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. Комітет з питань розвідки – допоміжний орган при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо здійснення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.