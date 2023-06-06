З 2014 року знищують українські міста: що відомо про 205 бригаду армії Росії, яка підіравала ГЕС
Джерело:Андрій Нєбитов
Вночі 6 червня окупанти 205-ї мотострілецької бригади підло підірвали Каховську ГЕС. Відомо, що окупанти контролювали електростанцію з березня 2022 року.
Зокрема, на цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що мінування дамби загарбники розпочали ще восени.
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Що відомо про 205-ту бригаду російської армії
Наразі відомо, що Каховську ГЕС підірвав 1-ий батальйон 205-ої мотострілецької "козачої" бригади армії Росії. Бригада дислокується у місті Будьонновськ Ставропольского краю.
Як повідомляє видання Defence express, підрозділи 205-ої бригади воювали в Україні ще з серпня 2014 року. Тоді для боїв залучили контрактників, які "на папері" були тоді взагалі "на навчаннях", хоча по факту – на нашій території. Цю інформацію підтверджує, зокрема, моніторингова група Informnapalm.
Крім того, за даними української розвідки, солдати 205-ої бригади в листопаді 2014 року брали участь в боях біля Авдіївки та Макіївки. А вже восени 2021 року Росія використала 205-ту "козачу" бригаду як один із пунктів для розгортання мобілізаційної програми БАРС – "боевой армейский резерв".
Водночас додамо, що підрозділи 205-ої бригади ще з лютого 2022 року беруть безпосередню участь в повномасштабній війні проти України. Про це, зокрема, повідомляло ГУР. У березні 2022 року розвідка опублікувала список військових злочинців зі складу реактивно-артилерійського дивізіону 205-ої "козачої" бригади, які уже на той момент "відзначились" участю в знищенні наших міст та мирних громадян України.Зверніть увагу! "Козача" бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз – "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії. Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура.
Росіяни підірвали Каховську ГЕС: коротко
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв'язку з підтопленням.
- Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.