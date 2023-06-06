З 2014 року знищують українські міста: що відомо про 205 бригаду армії Росії, яка підіравала ГЕС

Вночі 6 червня окупанти 205-ї мотострілецької бригади підло підірвали Каховську ГЕС. Відомо, що окупанти контролювали електростанцію з березня 2022 року.

Зокрема, на цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що мінування дамби загарбники розпочали ще восени.

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Що відомо про 205-ту бригаду російської армії

Наразі відомо, що Каховську ГЕС підірвав 1-ий батальйон 205-ої мотострілецької "козачої" бригади армії Росії. Бригада дислокується у місті Будьонновськ Ставропольского краю.

Як повідомляє видання Defence express, підрозділи 205-ої бригади воювали в Україні ще з серпня 2014 року. Тоді для боїв залучили контрактників, які "на папері" були тоді взагалі "на навчаннях", хоча по факту – на нашій території. Цю інформацію підтверджує, зокрема, моніторингова група Informnapalm.

Крім того, за даними української розвідки, солдати 205-ої бригади в листопаді 2014 року брали участь в боях біля Авдіївки та Макіївки. А вже восени 2021 року Росія використала 205-ту "козачу" бригаду як один із пунктів для розгортання мобілізаційної програми БАРС – "боевой армейский резерв".

Водночас додамо, що підрозділи 205-ої бригади ще з лютого 2022 року беруть безпосередню участь в повномасштабній війні проти України. Про це, зокрема, повідомляло ГУР. У березні 2022 року розвідка опублікувала список військових злочинців зі складу реактивно-артилерійського дивізіону 205-ої "козачої" бригади, які уже на той момент "відзначились" участю в знищенні наших міст та мирних громадян України.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: коротко

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити.

Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв'язку з підтопленням.

Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.

"Козача" бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз – "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії. Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура.