Деталі операції будуть відомі після війни, – голова СБУ про Кримський міст
Деталі операції на Кримському мосту відкриють після закінчення війни. Проте в СБУ натякнули, що причетна таки українська сторона.
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю для "1+1" заявив, що Україна була зобов'язана перерізати російську логістику на Кримському мосту.
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В СБУ натякнули, що до вибуху причетна Україна
Малюк зазначив, що Україна була зобов'язана перерізати логістику ворогу. І це вкладається в норми міжнародного права та законодавства України. Він пообіцяв, що всі деталі операції будуть відомі з часом.
Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни й оперативної обставновки, ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимсь чином прокоментувати й розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо,
– сказав він.
Тимчасовий очільник Служби безпеки додав, що із цікавістю спостерігає за російським псевдослідством. Росіяни затримали 22 своїх співгромадян, яких катують та перевіряють на поліграфі.
Мені цікаво на що вони вийдуть. А всі деталі ми дізнаємося після перемоги,
– додав Малюк.
Також він анонсував, що невдовзі наші воїни передадуть окупантам нові "привіти".
Головне про вибух на Кримському мосту
- Близько 6 ранку 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух. Автомобільна частина мосту просто обвалилась, а залізнична дорога пошкодилась. Міст став тимчасово непридатним до використання.
- За цим фактом порушили кримінальну справу. Путін назвав це терактом і доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією "надзвичайною ситуацією".
- Національний антитерористичний комітет Росії вважає, що вибух на мосту трапився наслідок підриву вантажного автомобіля і за цим стоять українські спецслужби.
- Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії та натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії між військовими та спецслужбами.
- Всеросійська спілка страховиків оцінює збитки від вибуху на Кримському мості у 200 – 500 мільйонів рублів. Зараз автомобільний рух відкритий лише по правій, відремонтованій стороні мосту. Ліву частину автодороги досі лагодять і коли закінчиться ремонт у Кремлі бояться прогнозувати.