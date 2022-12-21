Деталі операції будуть відомі після війни, – голова СБУ про Кримський міст

Деталі операції на Кримському мосту відкриють після закінчення війни. Проте в СБУ натякнули, що причетна таки українська сторона.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю для "1+1" заявив, що Україна була зобов'язана перерізати російську логістику на Кримському мосту.

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В СБУ натякнули, що до вибуху причетна Україна

Малюк зазначив, що Україна була зобов'язана перерізати логістику ворогу. І це вкладається в норми міжнародного права та законодавства України. Він пообіцяв, що всі деталі операції будуть відомі з часом.

Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни й оперативної обставновки, ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимсь чином прокоментувати й розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо,

– сказав він.

Тимчасовий очільник Служби безпеки додав, що із цікавістю спостерігає за російським псевдослідством. Росіяни затримали 22 своїх співгромадян, яких катують та перевіряють на поліграфі.

Мені цікаво на що вони вийдуть. А всі деталі ми дізнаємося після перемоги,

– додав Малюк.

Також він анонсував, що невдовзі наші воїни передадуть окупантам нові "привіти".

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