Військовозобов’язані та резервісти: які категорії чоловіків підлягають призову

В Україні громадяни повинні перебувати на військовому обліку з 16 років. Відтак їм не потрібно прибувати для постановки на військовий облік, адже вони повинні на такому обліку уже перебувати.

При цьому призову на військову службу по мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти. Про це розповів Іван Жук, помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП.

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Військовозобов’язані та резервісти

Іван Жук наголосив, що військовозобов’язаними згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" вважаються чоловіки, віком від 27 років до 60 років. Також, за його словами, можуть бути особи молодшого віку.

Військовозобов'язані – це особи віком від 27 років до 60 років, можуть бути особи, які мають менший вік, але вони за станом здоров'я непридатні до строкової військової служби, їх передали на військовий облік військовозобов'язаних. Інші особи,

– сказав він.

Варто зауважити, що 5 травня 2023 року Кабмін схвалив проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з ним призовний вік українців скорочений з 27 до 25 років.

Помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП наголосив, що категорія тих осіб, які підлягають призову, вже повинна стояти раніше на військовому обліку.

Щодо резервістів, то мовиться про громадян України, які вже раніше проходили військову службу та мають досвід.

Що відбувається після прибуття в ТЦК

Також Іван Жук розповів, що після прибуття в ТЦК та СП передусім визначається, чи мав раніше чоловік бойовий досвід, чи проходив військову службу тощо.

Так, якщо такого досвіду та військово-облікової спеціальності у чоловіка за плечима немає, то він обов'язково першочергово направляється у навчальний центр. При цьому час та місце навчання залежать від того, яка буде здобуватися військово-облікова спеціальність.

Вони (чоловіки без досвіду – 24 Канал) проходять фахову підготовку та надалі, уже виходячи із цих навиків та вмінь, які вони здобули, військово-облікові спеціальності, вже направляються до тих військових частин, де їх участь необхідна,

– підкреслив Іван Жук.

Натомість якщо чоловік перебуває у резерві, а відтак й має відповідний досвід, то він направляється для проходження військової служби безпосередньо у військові частини згідно планів необхідності.

Тобто нам надають військові частини, вищі органи військового управління необхідність у військових спеціальностях фахівців, скажімо так, яких ми вже направляємо для проходження служби за спеціальністю,

– розповів військовий.

Іван Жук наголосив також на важливості надання у ТЦК всієї інформації про себе, щоб це принесло більше користі для держави та для забезпечення комфортного проходження військової служби громадянами. Зокрема, мовиться про наявність чи відсутність водійського посвідчення, місця роботи, освіти тощо.

"Усе це дуже важливо для Збройних сил, для користі, яку такі громадяни можуть державі надати, а також для більш комфортного проходження військової служби та виконання тих завдань, які спроможний виконувати певний громадянин", – підкреслив Жук.