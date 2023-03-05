Фахівці якої галузі отримали стовідсоткове бронювання від мобілізації

В Україні понад рік триває повномасштабна війна, а відтак і загальна мобілізація. Щоб критично важливі підприємства при цьому могли успішно працювати, вони можуть забронювати від мобілізації власних працівників.

Часто частка заброньованих працівників може сягати до 50% персоналу. Однак є й категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації. Мовиться про банківських інкасаторів.

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Чому банківські інкасатори отримали повну бронь

Згідно з нормативною базою, банківські інкасатори становлять окрему категорію банківських службовців, на яких поширюється повна бронь від мобілізації, як і на голів правлінь банків. Це пов'язано з їхньою роллю у забезпеченні безперебійної роботи банківських відділень у період війни. Зокрема, під час перевезення готівки та цінностей.

Таке бронювання передбачається:

додатком №56 до розпорядження Кабміну від 18.03.2015 №493-р "Перелік посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню у період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України",

циркуляром Нацбанку №56-0007/10/ДБК від 12 січня 2023 року.

При цьому бронювання від призову стосується інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків, та інкасаторів, які працюють у банківських відділеннях (філіях) у регіонах. Ба більше, під нього попадають також старші інкасатори та інкасатори-водії автотранспорту. Також від призову звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.

Хто ще підлягає бронюванню без кількісного обмеження

Окрім працівників банківських установ бронюванню без кількісного обмеження підлягають військовозобов'язані, які:

обіймають посади державної служби категорій "А" та"Б". Це: керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їхні заступники; керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники; працівники патронатних служб;

обіймають посади першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);

є керівниками підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступниками;

є працівниками підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступниками;

є працівниками спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.