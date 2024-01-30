Далеко не всі за Путіна: як росіяни розділилися в ставленні до війни

В Росії триває підготовка до так званих виборів президента, результат яких всім вже відомий. Владіміра Путіна підтримує певна кількість росіян, однак є й ті, хто не буде за нього голосувати.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що в Росії є невеликий відсоток людей, які незадоволені режимом Путіна. Однак вони по різному реагують на те, що відбувається в їхній країні. Він зауважив, що незадоволених можна поділити на кілька категорій.

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Ті, хто виїхав за кордон

Люди виїхали у першій хвилі – ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони зрозуміли, що нічим добрим все це не закінчиться, а репресії продовжуватимуться.

Друга хвиля виїхала після того, як Путін оголосив про мобілізацію. Потім було ще кілька хвиль, коли в Росії вводились певні законодавчі норми.

Зараз очікується ще одна хвиля тих, хто поїде за кордон, а також продаж нерухомості в Росії через новий закон. Відповідно до нього, влада може відібрати майно у людини, яка не підтримує Путіна та його маніакальні ініціативи,

– зазначив політтехнолог.

Серед тих, хто виїхав з Росії за кордон, є активні люди, від яких можна очікувати інформаційної підтримки, а також донатів на ЗСУ.

"Коли спілкуюсь з хлопцями з різних підрозділів, вони розповідають, що їм пишуть росіяни, які зізнаються, що їм соромно за Росію та вони просять дозволу перевести українським військовим кошти", – повідомив Тизенгаузен.

Ті, хто чекають та бояться

В Росії є й ті, хто тихо сидить та очікує, коли їх хтось, на кшталт "Легіону свободи", РДК (Російський добровольчий корпус – 24 Канал) або ж Збройні Сили України разом російськими добровольцями, прийдуть і звільнять їх.

Є такі, хто думає, що або Борис Надєждін переможе на виборах, або комета вдарить у Кремль, що є імовірнішим, і після цього все в Росії стане "чудово". Всі забудуть про сотні тисяч жертв та зруйновані міста,

– зазначив Тизенгаузен.

Крім того, є ще одна категорія незадоволених, які сидять тихо і навіть близьким бояться висловити свою точку зору, тому що розуміють, що на них донесуть. За словами політтехнолога, відповідно до нових російських автократично-диктаторських законів їх можуть покарати за висловлювання.

Ті, хто за розвал Росії

"Також є дуже рідкісна категорія людей, які бажають Росії максимально жорстокого удару, а також її розвалу. Для них ця гігантська Росія з мобілізаційним потенціалом, яка воює, – вже не є батьківщиною, – пояснив він.

Політтехнолог наголосив, що вони хочуть, щоб їхня "батьківщина" була покарана, зазнала страждань та заплатила репарації.

Ті, хто воює в Україні

"А є такі хлопці з Росії, які взяли до рук зброю і звільняють Україну. Якщо росіяни справді хочуть спокутувати провину та увійти в історію як визволителі Росії від тих, хто веде її до прірви, вони можуть піти в такі підрозділи як РДК. Тоді вони впишуть своє ім'я золотими літерами в історію вільної та демократичної Росії", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

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