У Зеленського назвали єдину людину в Росії, яка планує стратегію війни

Кремлівський диктатор Владімір Путін провів низку кадрових змін у Росії. Зокрема, Сєргєй Шойгу втратив посаду міністра оборони та став секретарем Ради безпеки. Однак Валерій Герасимов залишився начальником російського генштабу.

Річ у тім, що Герасимов – це єдина людина у Росії, яка планує стратегію війни. Це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Герасимов – автор концепції гібридної війни

Михайло Подоляк зазначив, що Шойгу ніколи не був важливою особою у Росії і було зрозуміло, що він "піде на вихід". Однак найбільше рішення Путіна вдарило по Нікалаю Патрушеву, який був секретарем Ради безпеки. Усе через те, що кремлівський диктатор став "тінню Патрушева", який до цього часу домінував.

Герасимов – автор концепції гібридної війни, яку сьогодні активно використовує Росія. Він дуже авторитетний саме у військовому середовищі. Якщо Путін усуне чинного начальника генштабу Росії, то ізолюється від "еліти" окупаційної армії.

Шойгу – це ніхто з огляду на компетенції. Герасимов – зовсім інша історія. Герасимов – це практично єдина людина, яка планує війну та розуміє її в стратегічному сенсі цього слова. Мені здається, що схожих з ним за рівнем розуміння, що таке війна – взагалі немає. Наскільки він ефективний у цьому розумінні – це вже інше питання,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Водночас Кремль "принизив" Герасимова та поставив велику кількість людей, які будуть контролювати кожен його крок. Та попри це він має авторитет у Росії та розуміється на стратегії довгої війни.

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