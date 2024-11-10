Хто у США зацікавлений у продовженні війни: розмова з Черником про Трампа та травму Путіна

Американські виробники зброї серйозно вклалися в Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США. Попри його заяви, що він припинить війну за 24 години, варто розуміти, що виробникам зброї вигідна ця війна.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник, навівши приклад з Афганістаном. Тоді Трамп не пішов на виведення військ, адже саме збройове лобі було дуже сильно зацікавлено у продовженні війни. Також Черник говорив про ймовірну катастрофу для Росії та емоційну травму Путіна. Далі – читайте в матеріалі.

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Кому у США може бути вигідна війна

Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що нібито здатен зупинити війну в Україні ще до того, як зайде до Білого Дому. Як саме він планує це зробити – нікому не відомо, а він не конкретизував. Натомість його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс свого часу заявляв, що припинення війни за 24 години вимагатиме відмови України від намірів вступити до НАТО і встановлення лінії розмежування між нашою державою та агресором по лінії фронту. Що ви думаєте з цього приводу?

Найперше – нам всім треба дуже сильно видихнути, тому що другу добу ми перебуваємо у стані дуже високої емоційної екзальтації. До речі, нічого нового у нашому менталітеті. Два з половиною роки борюся з цим явищем, як тільки з'являється якась більш-менш серйозна подія чи в плюс, чи в мінус.

Згадаємо Харківську операцію. Тоді вже ми ділили Росію з китайцями по Уралу. Потім була ціла низка серйозних моментів, починаючи від Сєвєродонецька та закінчуючи Бахмутом, – ми вже "помирали". Потім Курська операція – вже мало не дійшли до Москви.

І тепер Трамп. Усе, катастрофа, закінчить війну за 24 години і тому подібне. Ніяк не можемо навчитися тримати холодний розум і займатися серйозним аналізом.

Зараз розберемося із цією персоною. Це дуже унікальне явище. У їхній політичній системі до нього такого явища не було. Дійсно, це 47-й президент по посаді і 45-й президент як персона. Він повторив те явище, котре було ще в кінці XIX століття. 22-й і 24-й президент США Гровер Клівленд. Це одна і та сама особа.

Унікальність Трампа полягає у двох моментах.

Перший – він не системний. Це перший і єдиний президент, який виріс не з політичної сфери. Він бізнесмен.

Це перший і єдиний президент, який виріс не з політичної сфери. Він бізнесмен. Другий – це дійсно дуже непередбачувана людина. Він дуже ексцентричний, емоційний. Попередня каденція свідчить, що він може ухвалювати рішення, діаметрально протилежні від тих, які від нього чекають, чи ті, які дійсно потрібні США чи якійсь іншій кон'юнктурі.

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Наступний момент. По-справжньому він вступить у владу аж 20 січня. Це неймовірно багато. За цих понад два місяці може статися що завгодно.

До речі, Іран погрожує повноцінною не тільки ракетно-бомбовою атакою по Ізраїлю, але й масштабованою сухопутною операцією. Це насправді може змінити всю геополітику.

Сполучені Штати Америки будуть змушені входити чи не входити у цей конфлікт. Дуже важко сказати, бо Байден вже би не хотів брати на себе відповідальність за цю війну, а Дональд Трамп ще не має повноважень. Таких прикладів можна навести дуже багато.

Наступний момент. Передвиборча риторика – це одне, а реальна політика – це зовсім інше. Як казав великий Нікколо Макіавеллі: "Війни починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть". Це "можуть" – це ще далеко неоднозначно, як буде далі.

Неймовірно багато спекуляцій у частині, що стосується допомоги. Нагадаю, 6 мільярдів доларів є по факту, які обов'язково адміністрацією Байдена будуть реалізовані. Багато це чи мало? За весь 2023 рік середні місячні пакети складали від 200 до 450 мільйонів, за рідкісним випадком – до 500 мільйонів.

Якщо навіть цих 6 мільярдів ділити на пакет 500 мільйонів, бо останній був 450, то за два місяці це 12 пакетів потенційних. А я думаю, що ці пакети будуть ще більшими.

Дуже важливий наступний момент. Великі збройові корпорації, зокрема Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon, серйозно вклалися у Дональда Трампа. Загальні їхні капітали чи активи обчислюються у межах до 150 мільярдів доларів.

Нагадаю, що наш оборонний бюджет на наступний рік – 50 мільярдів доларів. Ці люди відчули смак грошей. Як ми собі уявляємо, особливо щодо фірми Raytheon, якій вигідно продавати на наш майданчик свою зброю, особливо пускові установки MIM-104 Patriot і особливо ракети до них, щоб все зупинилося.

Тут взагалі є дуже унікальна, дуже специфічна ситуація. Я її розтолкую на пальцях.

Ракета Х-101 до війни коштувала 16 мільйонів доларів. Там дуже багато мікроелектроніки саме з США. Зараз ця ціна суттєво зросла. Думаю, сягає далеко за 20 мільйонів.

Отже, по довгих ланцюжках дорожча мікроелектроніка приходить у Росію. Це вигідно американським виробникам. І тут же ця ракета збивається тою ж ракетою MIM-104 Patriot. Це також вигідно американським виробникам зброї. А серйозніших і потужніших лобістів, аніж є воєнно-промисловий комплекс у США, ще не існує у природі. Не просто так вони вкладалися у Дональда Трампа.

До речі, аргумент. Коли він був президентом, він не пішов на виведення військ із Афганістану, бо саме збройові лобі були дуже сильно зацікавлені у тому, щоб ця війна продовжувалася.

Там вони заробили добре, за різними підрахунками, пів трильйона доларів, якщо не більше. Бо загальна вартість тієї операції коштувала десь до двох трильйонів. Ось такий вигляд воно має на цю хвилину.

Ще один момент. Треба уважно подивитися, що говориться на російських пропагандистських майданчиках, особливо що говорить Скабєєва. Вона дуже цікаво відрефлексувала, розуміючи, що вона сама нічого не говорить, говорить Кремль.

Вона написала приблизно, що "Дональд Трамп – це добре. Напевно, що все буде по-нашому. Ми якусь частину українських земель відвоюємо, але не факт, що приймемо все, що нам запропонують. Може бути таке, що Дональд Трамп нам обіцяє, а потім передумає і знову дасть Україні дуже багато зброї і грошей".

До речі, Трамп ще у передвиборчій кампанії також підтвердив, що якщо Путін не піде на ту оборудку, яку він би йому пропонував, то США можуть запропонувати Україні і ракети Tomahawk.

Тому найголовніший висновок із того всього, що зараз відбулося у США, – все дійсно ускладнилося, але:

перше – катастрофи немає як явища;

– катастрофи немає як явища; друге – справжні висновки будемо робити тоді, коли він повноцінно вступить на посаду.

Чи можливе замороження війни

Ви говорили, що Трампу вигідно, щоб працювали його збройові заводи, і вони цього хочуть. Якщо вони вкладалися в кампанію Трампа, то виходить, що він не готовий припиняти цю війну, бо вона йому вигідна? Чи як?

Не знаю, тут є певна підміна понять. Що таке "не готовий припиняти"? На яких умовах її припиняти?

Перемога України.

А що таке перемога України? Це смерть Росії. Крапка. Це перемога. Всі прекрасно це усвідомлюють. Чи достатньо у світі якісної, хорошої зброї, щоб вибити росіян взагалі з нашої території? Достатньо.

Кримська операція потенційна – застосування далекобійних ракет і ракет "повітря-повітря", щоб задушити Крим, вони є на планеті Земля. F-16 у строю – 2800. Передати нам 300 машин – немає ніяких проблем. Ракет AGM-158 на складах – 5 тисяч. ATACMS – 5 тисяч. А тепер ще і конвеєри запрацювали.

Але немає головного – ухваленого рішення. Його немає. На мій погляд, найближчим часом його не буде. Повноцінна поразка Росії на полі бою – це їм кінець у частині дезінтеграції. На це не готовий ніхто йти.

Знову ж таки, заморожування конфлікту – це дуже страшно звучить. А як ми допускаємо по тій лінії фронту, яка зараз є? Курськ також тоді заморожуємо? Чи домовляємось про щось? Хто і в який спосіб домовляється? Ми виходимо, а вони нам віддають атомну електростанцію?

Вони прямо кажуть, що ніколи цього не зроблять. Тому запитань набагато більше, ніж відповідей.

Насправді мені дуже важко останню добу спілкуватися з експертними середовищами, бо все в емоційному режимі. Це дуже недобре. Все дуже напружено, все дуже тонізовано. Знову ж таки, наша проклята українська ментальна дійсність. "Все, лягаємо у покривало, звертаємося, ми капітулювали, ми програли". Ні. Так, є окуповані території. Гірко, боляче.

Що таке капітуляція у правильному, історичному, беземоційному режимі? Капітулювала нацистська Німеччина. Держава у тому вигляді, в якому вона існувала, перестала існувати. Гітлер застрелився. Нюрнберзький процес. Величезну кількість нацистів повісили, розстріляли. Припинила існувати як явище така країна.

Капітулював Радянський Союз в Афганістані. Вийшов з нього. Все, це капітуляція. Капітулювали США у В'єтнамі. Вийшли, це капітуляція. Треба правильно це розуміти.

У нас уже якщо лінія розмежування така, як вона є, то все, кінець. Ще раз наголошу, я не знаю, як проходити стару лінію розмежування. Чи можна стискати до неї? Можна. А тут взаємний процес. В них завдання – якнайбільше відкусити нашого. У нас – якнайбільше відбити своє.

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Поки що, на жаль, це треба казати чесно і відверто, вони мають певні успіхи, на відміну від минулих років. Але якщо цифрами, то за 2022 рік вони втратили понад 90 тисяч особового складу. Це дуже багато. За 2023 – понад 300 тисяч. А за підсумками 2024 точно буде понад 400 тисяч. У жовтні поставили абсолютний рекорд – 41 940. Це космічні цифри.

Радянський Союз за всю війну в Афганістані втратив 15 тисяч. Це 10 років. Із часів Другої світової війни Росія ще не зазнавала таких втрат. Тому це третя фаза індустріальної війни на марші. Ми показуємо неабиякі результати. Тому не треба поспішати. Поле бою дуже унікальне, дуже специфічне.

Знову наведу надсильний аргумент. У липні навіть для мене, людини, котра 30 років займається воєнною історією, геополітикою комплексно, подумати, що буде Курська операція, вважалося фантастикою. А вона є.

Якщо ми йдемо від протилежного і міркуємо, що такі речі знову можливі, то ще може декілька разів за два місяці все перевернутися з ніг на голову і навпаки.

Коли буде зрозуміла політика Трампа

Як думаєте, коли буде вже приблизно зрозуміла ця політика Трампа? Саме тоді, коли він офіційно вступить на посаду, у січні?

Коли усі ключові посади будуть зайняті. Особливо посада держсекретаря. Ще один дуже важливий момент. Бо це також міф. Ми знову у нашому пострадянському сегменті все прив'язуємо до першої особи. В американців не так.

Так, дійсно, це президентсько-парламентська держава. Там дуже потужна президентська влада. Але Держдеп – унікальне явище у них. Це окрема гілка влади. Які там будуть люди – це також дуже важливо.

Ба більше, хто уважно досліджував серйозні аналітичні джерела, а не жовту пресу, знає, що Трамп уже обговорює зі своїми помічниками ситуацію щодо України. Є щонайменше три табори, чиї погляди різняться між собою.

Там немає такого поняття, як у росіян, що цар сказав, це не обговорюється, ніхто з ним не дискутує і не має права думки, тому що так вирішив цар. Це, до речі, описано у цілій низці літератури, як це у них працює, починаючи від Івана Грозного.

Усім дуже рекомендую прекрасну книжку "Збагнути Росію", укладач – Олександр Палій. Раджу, там дуже так грамотно виписано на основі історичних документів, щоб розуміти їхній менталітет.

Там не так все працює, там всі рішення колегіальні. Так, дійсно, Трамп ніби затверджує це рішення. Умовно є суд присяжних і конкретно суддя. Рідко буває, щоб їхні думки відрізнялися. Як правило, вони збігаються. Тому це також буде доволі складний і неоднозначний процес.

А тепер ще один дуже потужний аргумент. Речі такого порядку обговорюються місяцями. А запас міцності у тих 6 мільярдів доларів, про які вже ми проговорили, – це добрих пів року.

Ще один аспект. Великий європейський збройовий маховик так і розкручується по виробництву снарядів. Rheinmetall підняв свої замовлення у 7 – 10 разів. Не ляже це на склади, щоб ми це розуміли.

Не забуваємо, є такий клуб, який називається G7. Там американці також присутні. Трамп нікуди звідти не дінеться. Там уже задекларовано 50 мільярдів доларів, вони будуть реалізовані.

Плюс остання новина буквально сьогодення, що деякі активи, заморожені Росією у межах 20 мільярдів, також будуть нам надані. І ще одна чудова новина. Нібито, тут треба акуратно, щоб не сказати зайвого, наша ракетна програма "Сапсан"/"Грім-2" набрала певних опредмечених рис. Ось так дуже хитро висловлюсь. У нас дуже розумний глядач, він усе зрозуміє.

Ось так треба комплексно дивитися на ці всі процеси. Я би хотів, щоб ми ставили емоційну крапку – бо вона дуже емоційна у частині, що стосується Трампа – тим висновком, який вже був зроблений, що немає ніякої катастрофи, набираємось розуму.

Середина цієї фази війни

В Будапешті відбувся саміт Європейської політичної спільноти. А які взагалі стосунки у Трампа та Орбана?

Прекрасні. Відкриті джерела повідомляють, що вони дружать. Трамп – людина, яка любить особистий контакт та підлабузництво. Такий він є. Орбан зумів його так "погладити", що сподобався Трампу.

З нашого боку візит Зеленського до Угорщини – сильний хід. Політичний реалізм якраз і полягає у тому, щоб уміти знаходити точку доторку там, де здається, що її немає. Нам треба шукати зв'язки з Трампом. Він – президент. Він буде проводити політику.

Я страшенно люблю історичні паралелі. Спочатку Олександр І і Наполеон попили один одному крові на європейському театрі воєнних дій, а потім порозумілися. Один одного навіть нагороджували найвищими нагородами. Або пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року. В тодішній радянській пресі були пієтети з боку Сталіна в бік Гітлера. Вони мало не цілувалися. А що було потім?

Складно все дуже. Немає однозначних рішень. Якщо рішення валити Росію немає… А його, на жаль, немає. То будуть шукати формулу, як призупинити цю фазу бойових дій.

Коли і як – свій погляд вкотре озвучив. Хоча прогнози – невдячна справа. На мою думку, середину цієї фази війни ми пройшли. Десь у 2025 році буде якийсь документ. Але питання, як він виглядатиме. Конкретного місяця не скажу, бо це неможливо.

На мій погляд, це буде за зерновою угодою. І питання, як на той момент буде виглядати фронт. Бо є ж Курський плацдарм. І як воно імплементується у справжні рішення.

Вже й американці заговорили про введення міжнародного контингенту по старій лінії розмежування. Чому ні?

Чи може Україна схилити на свій бік Трампа

Ми з вами говорили, що Штатам вигідно, аби у них купляли зброю. Чи може Україна щось ще запропонувати Трампу, аби він схилився на наш бік?

Якщо говорити чисто про бізнесові речі, то самі американські сенатори уже озвучили, що Україна сидить на "золотому мішку", якщо говорити про рідкоземельні метали. Починаючи від гафнію, бору, літію і так далі.

Є просто фантастична новина. Я вважаю, що це не ІПСО. Є витік інформації від Наришкіна (голова Служби зовнішньої розвідки Росії – 24 Канал), де він чітко прописує, що харківське родовище вони не зможуть опанувати.

Рідкоземельні метали вони не опановують. Каже, що їм треба нарощувати військо до трьох мільйонів та захопити повністю Україну. Потім розстрілювати українців і переселяти в Україну 3 мільйони голодних росіян з Сибіру. Ще сказав про Україну як житницю. Що без нашого хліба московська імперія вижити не може. Так воно і є.

До речі, у 2017 чи у 2018 роках році був запит від Lockheed Martin. Найвідоміший літак, який вони роблять, це F-22 Raptor та F-35. Також вони викупили у General Dynamics ліцензію на виробництво F-16.

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Вони пропонували прекрасний навчально-бойовий літак Т-50 для його виробництва в Україні на виробничих потужностях Антонова. На жаль, тоді чомусь це не склалося.

Ми маємо, що запропонувати. Не кажучи вже про IT-сектор, сільськогосподарський сектор.

Гігантський удар по Росії: можливий чи ні

Російський олігарх Дерипаска написав, що під час президентства Трампа нафта може обвалитися до 50 доларів за барель. Раніше Трамп заявляв, що начебто готовий обвалити ціну нафти. Але тут скоріше буде акцент не так на Росію, як на Китай?

Тут ви зачепили дуже серйозну тему. Що таке справжня економічна війна? Коли впав Радянський Союз, Френсіс Фукуяма говорив про завершення історії. Це коли на землі починає панувати єдина соціально-політична та економічна система.

Капіталізм переміг. І він вважав, що далі усі народи і країни на Землі будуть капіталістично-демократичними. Але помилився.

Що сталося в 1990-х? Комуністичний блок впав. Вивільнилася величезна маса країн, де була дуже дешева робоча сила. Радянський Союз вийшов зі своїх сфер впливу в Африці та в Азії. І туди зайшов американський капітал. Чому?

Дональд Трамп – великий патріот своєї країни. Він стверджує, що треба ліквідовувати Іржавий пояс, де були величезні виробництва, та повертати все силою закону. Так, робоча сила американців більш вартісна. Прибутки кінцеві будуть меншими. Але немає іншого шляху.

Що це означає? Якщо вони дійсно почнуть повертати назад виробництва, то це обвалює гігантську кількість економічних ланцюжків в Азії та Європі. Можуть лягти цілі виробництва. Що тоді стається?

От на мені є кофта. Позаду мене є штори. Я розмовляю телефоном, який стоїть на столі. Все без винятку виробляється з електричної тяги. Нафта, газ та вугілля досі залишаються головними джерелами добування електроенергії. Попри те, що є атомна енергетика, зелена енергетика тощо.

Ланцюжки падають. Який наступний крок? Гігантський обвал попиту на енергоресурс. Насамперед на нафту та газ. Що це означає? Гігантський удар по Росії.

Чи це відбудеться? Я не знаю. Якщо так, то це буде криза такого глобального масштабу, що 2008 рік буде "маленькою бульбашкою", а Велика депресія у США здаватиметься не такою страшною.

Чому так? Бо світ кінцево замкнувся. Це – єдина система. З появою великих реактивних літаків з вантажопідйомністю до 200 тонн світ став піщинкою. Якщо колись надпотужний ураган у США нічого не значив, то зараз він впливає на геополітику. От Байден не приїхав на "Рамштайн".

Які нас очікують попереду виклики? Без нафти буде кінець московитам. Але уявляємо, що світ занурюється у глибокий системний економічний хаос. А це буде множитися на збройні протистояння.

Нема чим доставити зерно в Африку. Там і так все кипить. На Землі зараз більш ніж 50 воєн, а закипати буде ще сильніше.

Ми направду зараз в точці цивілізаційної біфуркації. Що це таке? Старі системи повністю помножені на нуль. Два останні цвяхи – це візит Путіна у Монголію та саміт БРІКС, куди приїхав Антоніу Гутерреш, наплювавши на всі можливі правила.

Наростає цунамі. Мені важко зрозуміти, чому українці досі не хочуть тверезіти і доходити до одного простого висновку. Хочемо вижити? Будуємо український ЦАХАЛ. Варіантів немає.

Я залишаюся палким прихильником ідеології Степана Андрійовича Бандери. Опираємося на власні сили. Це прописано у доктринальних документах тих, хто боровся за нашу незалежність.

Що Південна Корея могла б передати Україні

Трамп вже поговорив з президентом Південної Кореї. Вони згадали і за війська КНДР в Росії. Чи може залучення армії Північної Кореї до війни в Україні стати "червоною лінією" для Трампа? Чи дозволить він тоді південним корейцям прибути до України?

Південні корейці до України не прибудуть. Це несерйозно. Прибудуть лише за умови, якщо КНДР наважиться на ракетно-бомбовий чи артилерійський удар по Сеулу. Від цього міста до кордону з Північною Кореєю десь 30 кілометрів. І то, якщо так станеться, то це означатиме повноцінну війну на Корейському півострові.

Чого дуже б хотілося? А це може бути: дати нами хоча б якусь частину критично необхідної мікроелектроніки. Там чипи, гвинтики, акумулятори маленькі, оптика і так далі. Чого тільки фірма Samsung вартує.

Не кажучи про те, що в Південної Кореї потужний військово-промисловий комплекс. У них є далекобійні балістичні та крилаті ракети Hyunmoo різних модифікацій. Дальність ураження від 300 до 1500 кілометрів. А бойові частини варіюються від 300 кілограмів до 1 тонни.

Прекрасний танк К2. Є суперова артилерійська установка К9. У нас вона частково вже є, адже установка AHS Krab має шасі від фірми Hyundai.

До речі, у них є на озброєнні щонайменше до 40 одиниць БТР-80 і танків Т-80. Свого часу ще в Радянського Союзу купили та модернізували. Навіть танкова рота була б корисна. А це 11 машин.

Є ще багато бронетранспортерів. Тих самих М113, які ми також маємо разом з ремонтною базою. Доведено, що ця техніка набагато краще захищає особовий склад, ніж БМП-1, БМП-2. Є чим ділитися, але потрібна політична воля.

Травма Путіна

Просуваються окупанти на Курахівському напрямку. Також активізувалися на Куп'янському напрямку. Що дозволяє їм просуватися? І який ваш прогноз?

Я б не ставив питання щодо того, що дозволяє їм просуватися. Просуваються, бо мають чисельну перевагу. Величезну.

У росіян особливий менталітет: вони вмирають, така реальність. Десь на самому початку повномасштабної війни я також здійснив системну помилку.

Я вважав, що при втратах у 100 тисяч у них там почне щось у голові клацати. Вже 700 тисяч доходить, а нічого не клацає. Це підтверджує думку аналітиків, які вважають, що росіяни вмирали, вмирають і будуть вмирати, тому що так сказав цар. А цар для них – це божество.

Усю російську націю можна схарактеризувати всього чотирма словами: цар, грабунок, п'янство, рабство. Це все. По-іншому вони не мислять.

У Путіна є серйозна емоційна травма. В нього наказ взяти ту саму Авдіївку був ще 7 жовтня 2023 року (Авдіївку окупували 17 лютого 2024 року – 24 Канал). А наказ про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей… Там планки все зміщаються, а тут ще й Курськ стався.

І ще один момент. Якщо взяти всю аналітику за рік, то чуємо один і той самий наратив щодня: на Східному фронті є наказ виходити на кордони Донецької області.

На мою думку, про Східний плацдарм варто говорити лише тоді, коли там відбувається щось глобально велике. До прикладу, проривна операція з нашого або з їхнього боку за одну добу на глибину 3 – 5 кілометрів. Тоді вартує про це говорити. А так ту воду затовкли вже до оливи. Чи до вершкового масла.