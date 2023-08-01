Патрушева і його сина більше не розглядають: ексголова ГУР назвав кандидатів на місце Путіна
У Росії нові кандидати на місце кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Еліти розглядають кандидатури глави російського уряду Міхаїла Мішустіна та губернатора Тульської області Алєксєя Дюміна.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк. За його словами, кандидатури Нікалая Патрушева та його сина вже не розглядають.
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"Патрушева і його сина вже не розглядають. Щодо самого Патрушева є певні обмеження: і його вік, і підходи. Його син Дмитрій не проявив себе. У мирний час його можна було видавати за державного діяча, але зараз цей варіант вже не пройде", – сказав він.
Кандидати на місце Путіна
Валерій Кондратюк зазначив, що велику роль грає Китай. Коли лідер КНР Сі Цзіньпін був у Росії, його зустріч із Міхаїлом Мішустіним не була запланована. Однак Пекін наполіг, щоб вона відбулась. Голова російського уряду може висунути свою кандидатуру на президентських виборах.
Ще один кандидат – Алєксєй Дюмін. Він був керівником особистої охорони Путіна, керівником сил спеціальних операцій Росії, відповідав за вивезення з території України Віктора Януковича. Під час анексії Криму Дюмін обіймав посаду заступника міністра оборони країни-агресорки.
Тому ця кандидатура вважається найбільш компромісною, яка може надати гарантії Путіну, але також влаштовувати всіх інших,
– додав ексочільник ГУР.
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- Ввечері 29 липня кремлівський диктатор Владімір Путін провів пресконференцію за підсумками саміту "Росія – Африка". Там він наговорив чимало маячні, особливо багато він "булькав" про "вичерпаний ресурс ЗСУ" та "поганих націоналістів".