Хто такий Валерій Герасимов: як найкращий солдат країни став цапом-відбувайлом Путіна

Валєрій Герасимов став головнокомандувачем російських збройних сил ще у 2012 році. Тоді його робота полягала у розробці загальної стратегії. За вікном кінець 2023 року. І тепер він займається повсякденною тактикою.

Зокрема на це вплинула мужність українців, а також підтримка міжнародних партнерів. Це дозволило за останні дев'ять місяців Росії не досягнути жодних потужних успіхів. І це вплинуло на те, що Герасимова активно критикують.

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Герасимов – майстер адаптації

Так, націоналістичні військові блогери звинувачували Герасимова у тому, що так звана "друга армія світу" за останні 15 років дуже дорого модернізувалася. І попри це, їй не вдалося захопити більшу частину території України. Як зауважили у виданні, кар'єра Герасимова до початку повномасштабного вторгнення характеризувалася вражаючою здатністю адаптовуватися.

Так, він подолав брак природної інтуїції, коли був студентом військового коледжу. Тоді він "поглинав стоси військових книг, російських військових теоретиків". Про це розповів Сет Джонс, колишній аналітик розвідки США. Він додав біографію Герасимова до книги "Три небезпечні чоловіки". Цікаво, що згодом Валєрію таки вдалося стати найкращим студентом.

У 1977 році Герасимов був 22-річним командиром танка у Польщі. А на рубежі 90-х років в Естонії він був серед вищого керівництва Балтійського військового округу. Там він спостерігав, як повалити радянську владу допомагали продемократичні групи.

Джонс в інтерв'ю The Independent зауважив, що це був кінець холодної війни, і що США не випустили жодної кулі. І що це "почало формувати використання Герасимовим стратегій і тактик гібридної війни, які ви можете побачити, коли він дійсно починає входити у розквіт".

Герасимов керував окупацією Криму

Так, у 2014 році Герасимов допомагав анексувати півострів Крим. Він керував так званими "зеленими чоловічками", котрі були одягнені у зелену російську форму та мали російську зброю. Того ж року вони взяли під свій контроль частину Луганської та Донецької областей.

"Зеленими чоловічками" їх назвали тому, що Москва свою причетність визнавати відмовлялася. Мовляв, все це справа рук так званих місцевих загонів "самооборони".

Правда, потім Владімір Путін визнав, що у Криму були залучені російські солдати. Він додав, що "військові фахівці" перебували на Сході України. У виданні підкреслюють, що це було найбільше захоплення території суверенною країною в Європі з часів Другої світової війни.

З точки зору Путіна, він був оточений багатьма людьми, які обіцяли, але не виконали. Але тут був хлопець, який, коли отримує завдання, йде і виконує його. Це те, що цінував Путін,

– сказав Марк Галеотті, експерт з російської історії.

Сумний Герасимов і відсутність успіхів

Як зазначили у виданні, 19 жовтня 2023 року Владімір Путін зустрівся з Валєрієм Герасимовим за майже 100 кілометрів від східного кордону України. Найкращий солдат російського президента був похнюплений, адже не мав чим похизуватися.

"Герасимов розпочав непродуманий і несвоєчасний наступ по всьому (Сходу України – 24 Канал), починаючи з кінця січня. Російська армія, яка все ще відновлювалася, була не в змозі проводити наступальні операції, враховуючи її дефіцит в якості сил, обладнання та боєприпасів", – пишуть Майк Кофман і Роб Лі, два видатні військові аналітики.

Для Герасимова 2023 рік був непростим. Жодних суттєвих успіхів, постійна критика з боку Євгєнія Пригожина, а потім ще й його заколот та якихось 200 кілометрів, які відділяли вагнерівців від Москви. Після цього – ліквідація фінансиста ПВК "Вагнера" наприкінці літа.

Цікаво, що після невдалого заколоту Герасимова на публіці не бачили кілька тижнів. Аж потім російське міноборони виклало відео, на якому можна було побачити, як посіпака Путіна спілкується з військовими.

І хоч Герасимов так і не зміг похизуватися значними успіхами, під час жовтневої зустрічі Путін усміхався. А згодом до наступальної операції на Авдіївку Герасимов залучив до восьми російських бригад. І тут йому не вдалося досягнути значних змін на фронті.

Відтак, виникає два логічні запитання. Чому Герасимов зазнає невдач в Україні, де раніше йому вдавалося досягати успіхів. А ще цікаво, чому ж Путін досі тримає його на посаді. Британський політолог Марк Галеотті вважає, що відповідь на ці питання проста.

Герасимов розпочинає ці наступальні операції, попри катастрофічні людські жертви і той факт, що вони часто не дуже ефективні, тому що це те, чого хоче Путін. Він хоче справжньої, агресивної війни,

– наголосив експерт.

І ця думка має право на існування. Особливо з урахуванням того, що Росія втратила вже майже 340 тисяч своїх бійців. І щоденно ця цифра лише зростає.