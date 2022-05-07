А хто це зробив: в окупантів – проблеми з логістикою через пошкодження Ясиноватського вузла

Від сьогодні в російських окупантів додасться проблем. Мовиться насамперед про перебої з логістикою через руйнування ще одного стратегічно важливого сполучення.

Як зазначив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко, незручності у транспортуванні будуть спровоковані відсутністю Ясинуватського транспортного залізничного вузла.

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Що розповів Андрющенко

Коментуючи "прикрий інцидент", радник міського голови міста Маріуполь був небагатослівним. Проте відзначив, що роботи окупантам додасться.

Сьогодні в окупантів стало проблемою більше. Влучили по Ясиноватському транспортному залізничному вузлу,

– написав він.

Такі незручності можуть спровокувати проблеми логістикою та загальмувати передачу зброї.



Фото зі станції / Фото "Думская"

Ясинувата: довідка

Ясинувата – місто, розташоване на відстані 21 кілометра від Донецька. Саме тут проходив залізничний вузол. У п’яти напрямках звідси розходяться залізничні колії, які з’єднували Ясинувату з Києвом, Луганськом, Дніпропетровськом, Харковом та російським Ростовом-на-Дону.

Улітку 2014 року в ході війни на Донбасі у населеному пункті розгорнулися бойові дії.

Контроль за містом для російських окупантів мав визначальне значення, оскільки таким чином вони могли контролювати шляхи сполучення між Донецьком і Горлівкою.

Під час війни місто було захоплене угрупованнями проросійських бойовиків.

17 серпня відбулось повторне звільнення міста Ясинувата 95-ю бригадою ЗСУ, однак 17 вересня повторно втратили контроль над територією.

У березні 2016 року бойові дії поряд з Ясинуватою поновилися в результаті боїв за контроль над автотрасою Донецьк – Костянтинівка.



Фото зі станції / Фото "Думская"

Обстріли Донеччини: головне

За останню добу ворожі війська нещадно гатили по Донецькій області з усіх можливих видів зброї: авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії. Про кількість загиблих та поранених не повідомляють, проте наголошують, що жертви є.

Російські окупанти обстріляли:

Авдіївку,

Дробишеве,

Дронівку,

Дружківку,

Залізне,

Маріуполь,

Мар'їнку,

Нью-Йорк,

Північне,

Рай-Олександрівку,

Святогірськ,

Свято-Покровське,

Сіверськ,

Торецьк,

Ярову.

Повідомляється про значні пошкодження Бахмута. Очевидці відзначили, що після обстрілів російських загарбників місто виглядає як суцільні руїни. Окрім цього вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі. Рятувальникам вдалось ліквідувати площу займання у 50 квадратних метрів. Після розбору завалів будівлі, знайдено 9 постраждалих та 2 загиблих.

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