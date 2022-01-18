Хто винен у провалі судової реформи та чому це стосується кожного
Джерело:фейсбук Валерія Пекаря
Скільки ще президентів повинно змінитися, щоб якомусь наступному президенту нарешті спало на думку, що безпечніше запровадити верховенство права та вигнати недоброчесних суддів?
Дуже легко написати "В усьому винен Порошенко, а Зеленський молодець". Дуже легко написати "В усьому винен Зеленський, а Порошенко молодець".
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Контрольні запитання
Набагато складніше витратити час і розібратися:
- Що таке судова реформа та який її план?
- Які повноваження має Президент України в судовій сфері?
- Як формувався новий склад Верховного Суду?
- Що таке Вища рада правосуддя, як вона формується і чим займається?
- Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів, як вона формується і чим займається?
- Що таке Громадська рада доброчесності та які її завдання?
- Що таке Окружний адміністративний суд?
- Що таке Венеціанська комісія?
- Коли були прийняті ключові законопроєкти у цій сфері та в чому їхня суть?
Список запитань треба було би продовжити, але, сподіваюся, ідея вже ясна.
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Що далі
Далі у вас є три варіанти:
- розібратися самим;
- не розбиратися самому, а знайти фахові джерела, яким можна довіряти;
- не розбиратися і не читати, а висловити повну підтримку одному з політиків, бо ви завжди його підтримуєте.
Переважна більшість обрала третій шлях. При цьому відповідей на вищенаведені запитання вони не знають, та їм і нецікаво.
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Адже правда їм вже давно відома, вони дізналися її на телеканалах "1+1", "П'ятий", "Україна" та інших. Там брехати не будуть.
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