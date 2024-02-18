Хто винен у втраті Авдіївки: військове зведення від Світана

Українські Сили оборони залишили свої позиції в Авдіївці. Це був дуже серйозний укріпрайон, який готувався 8 років, однак його втрата показала, наскільки важливою в цій війні є авіаційна компонента.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що в Авдіївці ще кілька тижнів працюватимуть наші ДРГ, які жахатимуть росіян. Утім окупанти вже намагаються наступати на село Ласточкине.

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Причини українського відступу

Світан зазначив, що Авдіївку залишили в першу чергу через нестачу боєприпасів. Це був серйозний укріпрайон, який будувався 8 років. Його в принципі неможливо було взяти. Однак дались взнаки проблеми з боєприпасами, що пов'язані з тим, що США досі не можуть виділити допомогу Україні.

Повертатись в Авдіївку вже немає сенсу абсолютно ніякого. Немає сенсу вже рухатись на Макіївку та Ясинувату на цьому плацдармі. Тепер є сенс відсікати весь Донбас від Росії. Однак це рух на Луганськ з боку Сватового та Щастя, бо навряд ми вже зайдемо в Авдіївку фронтальним ударом,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Авіаційна складова битви за Авдіївку

За словами льотчика-інструктора, дуже важливу роль у битві за Авдіївку зіграла авіація. На користь росіян було те, що їхні літаки Су були здатні скидати по 60 авіабомб на добу. Добре відпрацювала наша ППО, коли збила за короткий проміжок часу 4 ворожих винищувачі, але все ж повітряна перевага була на боці росіян.

"Су-34 бере на борт 6 КАБ. Два таких літаки – 12 КАБ. Усього пара Су-34 може створити тиск на серйозний укріпрайон. У них польотний час складає хвилин 20. За цей час вони встигають сходити туди-сюди та виконати бойове завдання", – наголосив військовий експерт.

Провина за втрату Авдіївки

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, неспроможність західних партнерів прийняти політичне рішення про допомогу Україні дозволила росіянам захопити Авдіївку. Фактично вони зробили Путіну величезний подарунок перед виборами.

Такий укріпрайон можна було залишити лише через серйозні причини. Авіаційна компонента – раз, і повна відсутність снарядів, що відчувається по всій лінії фронту. Недостатньо тієї допомоги, які нам наші гаранти безпеки по Будапештському меморандуму ще мали надати,

– підкреслив Світан.

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