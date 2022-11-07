Не Ердоган: експерт пояснив, хто вирішив проблеми зернового коридору

Туреччина брала участь у вирішенні проблеми зернового коридору, але не вирішальну. Ердоган, безперечно, допоміг, але зерновий коридор працював би в будь-якому випадку, бо він надзвичайно важливий світу.

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що змусило Путіна дати задню та повернутись у зернову угоду.

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Ключова роль ООН

Клочок зазначив, що Туреччина допомогла у відновленні зернової угоди, але це не була ідея Ердогана. Цей процес триває під егідою ООН, хоча головну роль і тут не відіграє Гуттереш. Загалом у цьому сезоні зернова угода не відігравала ключове значення для економіки України.

За період майже 4 місяці було вивезено майже 10 мільйонів тонн зерна. Загальна кількість зерна, яка є поряд з Одесою – 25 мільйонів тонн зерна. Тепер згадаймо заяву Шмигаля навесні, який сказав, що в нас сільськогосподарської продукції, яку треба експортувати – 90 мільйонів тонн зерна,

– зауважив політичний та економічний експерт.

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Попередні заяви Путіна

Він продовжив, що Путін погрожував зупинити зерновий коридор ще 7 вересня. Диктатор заявляв, що продукція йде не до бідних країн, а до Європи, що цілком нормально, адже й український експорт регулює ціни на континенті. Однак єдина можливість для Путіна зупинити цю угоду – фізично знищувати кораблі.

"Гіпотетично, можна припустити, що він до цього вдасться. Після цього світ його ліквідує одразу ж, і Путін це розуміє. Це політика, й вона Путіну не в плюс, до того ж ця тема взагалі зійшла зі шпальт світових ЗМІ, просто воно їде і все", – наголосив Клочок.

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