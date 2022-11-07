Не Ердоган: експерт пояснив, хто вирішив проблеми зернового коридору
Туреччина брала участь у вирішенні проблеми зернового коридору, але не вирішальну. Ердоган, безперечно, допоміг, але зерновий коридор працював би в будь-якому випадку, бо він надзвичайно важливий світу.
Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що змусило Путіна дати задню та повернутись у зернову угоду.
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Ключова роль ООН
Клочок зазначив, що Туреччина допомогла у відновленні зернової угоди, але це не була ідея Ердогана. Цей процес триває під егідою ООН, хоча головну роль і тут не відіграє Гуттереш. Загалом у цьому сезоні зернова угода не відігравала ключове значення для економіки України.
За період майже 4 місяці було вивезено майже 10 мільйонів тонн зерна. Загальна кількість зерна, яка є поряд з Одесою – 25 мільйонів тонн зерна. Тепер згадаймо заяву Шмигаля навесні, який сказав, що в нас сільськогосподарської продукції, яку треба експортувати – 90 мільйонів тонн зерна,
– зауважив політичний та економічний експерт.
Клочок пояснив, хто вирішив проблеми зернового коридору: дивіться відео
Попередні заяви Путіна
Він продовжив, що Путін погрожував зупинити зерновий коридор ще 7 вересня. Диктатор заявляв, що продукція йде не до бідних країн, а до Європи, що цілком нормально, адже й український експорт регулює ціни на континенті. Однак єдина можливість для Путіна зупинити цю угоду – фізично знищувати кораблі.
"Гіпотетично, можна припустити, що він до цього вдасться. Після цього світ його ліквідує одразу ж, і Путін це розуміє. Це політика, й вона Путіну не в плюс, до того ж ця тема взагалі зійшла зі шпальт світових ЗМІ, просто воно їде і все", – наголосив Клочок.
Зернова угода: останні новини
- Україні вдалось відновити рух зерновим коридором. З порту "Чорноморськ" вийшло одне судно, яке перевозить 12 тисяч тонн соняшникової олії.
- В обмін на продовження зернової угоди Росія просить послаблення певних санкцій. Зараз ООН обговорює це з іншими сторонами угоди та ЄС.
- Росія відновила участь в угоді щодо експорту українського зерна, про вихід із якої заявила 29 жовтня. До зміни своєї позиції Путіна могли підштовхнути певні обставини.