Президент США ніколи особливо не задумувався над тим, а чому в України немає "карт"? Відповідь проста – їх немає, бо його країна, тобто США, їх постійно відбирала. Про це пише Петро Олещук, інформує 24 Канал.

Як в України відібрали усі карти?

1994 рік, легендарний "Будапештський меморандум". Найсильніші козирі в України забрали США з обіцянкою, що у разі чого "сядуть грати" замість нас. Ну а нам, очевидно, без козирів буде спокійніше. Навіщо вони нам? Усі проблеми лише від них.

Але цього було мало. Інші, менш вагомі "карти", теж відбирали потроху. Дійшло до відбирання залишків збагаченого урану уже за Барака Обами 2010 року. Під турботливою увагою США Україна різала стратегічні бомбардувальники, ракети, знищувала протипіхотні міни.

Карт ставало все менше, і це бачили всі, зокрема й росіяни, які й почали агресію проти України. Тоді США не виконали обіцянку і не сіли грати за стіл власними картами. Вони порадили Україні визнати програш і віддати частину того, що вона мала.

Надалі США постійно влазили в українські справи. Міняли нам генпрокурорів, вчили боротьбі з корупцією та толерантності. Одна проблема – для захисту від росіян у нас не ставало більше "карт". Тому, коли 2022 року почалася агресія проти України, американці просто вивезли посольство та закликали українську владу – тікати. "Карт" же не було?

Як США знову надурили Україну?

Дивним чином, Україна знайшла для опору "карти". "Картами" ставало все: від радянської зброї, яку не встигли порізати за порадами американців, до незвичного застосування дронів. Зрештою, США були змушені це визнати і почати потроху підкидати "карти". Але мало, пізно, і такі, аби, не дай Боже, не виграти. Бо вигравати – це страшно.

Україна сама шукала "карти". Іноді щось знаходила. Але дуже часто їй просто не давали застосовувати те, що Україна сама вигадувала і впроваджувала.

Приміром, днями морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії. Судно під прапором Гамбії рухалося у виключно економічній зоні України в напрямку портового термінала "Новоросійськ". Приблизна вартість такого танкера становить 30 мільйонів доларів, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів.

Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Як думаєте, чи могла Україна, яка застосовує морські дрони, атакувати ці танкери з 2022 року? Очевидно, могла. Чому ж не робила цього? Бо ще адміністрація Джо Байдена жорстко блокувала будь-які дії проти російської нафти, аби не спровокувати зростання цін.

Україні тоді обіцяли, що "картами" будуть санкції. Але проблема у тому, що усі ці санкції та цінові стелі насправді не блокували російський експорт нафти. Росіяни й далі продавали нафту, заробляючи на "Шахеди", корейські снаряди, найманців та запчастини для ракет.

Знову США надурили Україну. Обіцяли карти – підсунули фантики.

То чому в України немає "карт"? Бо США спочатку їх всі забрали, потім обмежували надання нових, не давали Україні створювати нові і робили все, аби в України точно були гірші "карти", ніж у росіян.