Піонтковський допускає, що Туреччина й Азербайджан вступлять у війну проти Ірану

Іран може передати Росії нові дрони та ракети найближчим часом. Однак у довготривалій перспективі Ірану не слід боятись, адже в нього є і буде безліч проблем у себе у країні та в регіоні.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чи може Україна домовитись з країнами Близького Сходу.

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Коаліція довкола Ірану

Піонтковський зазначив, що проти Ірану формується потужна коаліція – Ізраїль, Туреччина й Азербайджан. Військове керівництво цих країн зустрічалось у Баку і щось обговорювало. Тому в Ірану нині величезні проблеми.

Іран – це фашистська держава, яка разом зі своїми керівниками не приховує своєї мети – знищити єврейську державу повністю ядерним ударом. Для цього вони готують ядерну бомбу, і вже в тижневому кроці від її виготовлення,

– зауважив російський публіцист.

Відповідь Ізраїлю

Він продовжив, що Ізраїль уже давно підготував продуману відповідь – знищення всього ядерного потенціалу Ірану. Згоду більшості арабських країн уже отримав. Зокрема, й Саудівської Аравії, над територією якої мають пролетіти ізраїльські літаки.

"Американці весь час їх зупиняли. Це спадщина Обами, Байден іноді ставав на бік цієї позиції. Нині цей тиск знижується", – наголосив російський опозиційний політик.

Внутрішні проблеми Ірану

За його словами, крім того, в Ірану є ще і свої внутрішні проблеми. Світ ніби не помічає тих процесів, які відбуваються у країні після вбивства дівчини поліцією моралі. Протести не стихають по всьому Ірану.

Є ще один момент, що північ Ірану населений азербайджанцями. Це так званий іранський Азербайджан. Це майже половина населення країни,

– підкреслив Піонтковський.

Російський публіцист додав, що в Туреччині вже навіть створено керівництво для цього Азербайджану. Тому Туреччина, Азербайджан й Ізраїль чекають відповідних умов. Завдання Ізраїлю – завдати авіаударів, зруйнувавши всі ядерні об'єкти Ірану, завдання Азербайджану й Туреччини – звільнити братський азербайджанський народ.

"Це реальні події найближчого часу. Тому Ізраїль працює на спільну справу боротьби свободи проти тиранів. Однак у нього своя програма, і він знає, як це зробити краще в тому регіоні", – сказав російський опозиційний політик.

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Україні необхідна ППО

На його думку, Україні все ж варто тиснути на Шольца, на Захід, аби їй передали ППО, бо Іран може дати свої ракети Росії раніше вищеописаних процесів. Вони мають свій таймінг, свої завдання.

Однак це таке кільце анаконди, яке вже стислось довкола Ірану. Він не вийде звідти живим,

– підсумував Піонтковський.

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