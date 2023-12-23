Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, хто вважається ухилянтом
Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Фітьо розповів, як вплине на мобілізацію реєстр "Оберіг". Спікер також на прикладі пояснив, кого з військовозобов'язаних можна вважати ухилянтами.
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо дав інтерв'ю. Журналісти поцікавилися в нього, у яких випадках людина в певних реєстрах чи документально буде числитися ухилянтом.
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Кого можна вважати ухилянтами
Фітьо навів приклад зі зміною місця проживання без ставання на облік до військкомату.
Якщо військовозобов'язаний громадянин чоловічої статі змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова і в семиденний термін не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, праці тощо – усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Тобто йому надалі будуть приходити повістки за київською пропискою,
– сказав він.
Речник командування Сухопутних сил пояснив, що деякі громадяни у такий спосіб ухиляються від мобілізації. Такі військовозобов'язані спеціально не оновлюють облікові дані та не стають на облік до нового ТЦК та СП. Як пояснив Фітьо, саме тому в Україні й проводяться всі ці заходи з оповіщення населення для уточнення військово-облікових даних.
За його словами, коли відповідний законопроєкт ухвалять і електронний реєстр "Оберіг" синхронізують з іншими державними реєстрами, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде.
Ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП,
– зауважив спікер.
Він додав, що зараз електронна база ТЦК дає змогу лише сповіщати громадян в будь-якій точці України. Як приклад Фітьо навів ситуацію, коли людина з Луганська чи Сум отримує повістку в Одесі.
Останні новини про мобілізацію
- Міністр оборони Рустем Умєров нещодавно повідомив, що відомство розглядає можливість запрошувати військовозобов'язаних до військкоматів через електронні сповіщення. Глава Міноборони не виключив того, що подібні сповіщення зможуть отримувати навіть військовозобов'язані громадяни України, що перебувають за кордоном.
- Як повідомлялося раніше глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Таллінн готовий видавати Україні її військовозобов'язаних громадян. За його словами, Естонія готова до таких дій, якщо Київ схвалить угоду та надсилатиме офіційні запити.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони та командою. Президент пообіцяв розв'язати питання мотивації, визначеності термінів служби та поповнення українських підрозділів.