Хто ввійде у "світлофорний" уряд Німеччини: коаліція поділила посади
Джерело:Spiegel
У так званому "світлофорному" уряді Німеччини вже розподілили всі посади. Новий канцлер Олаф Шольц, який замінить на посту Ангелу Меркель, оголосив, хто саме з Соціал-демократичної партії отримає портфель міністра.
Новий німецький уряд назвали "світлофорним" через партійні кольори трьох політичних сил, які сформували коаліцію. А саме "зелені", СДПН (червоний колір) та Вільна демократична партія (жовтий колір).
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Соціал-демократична партія
Ця партія перемогла на парламентських виборів, тому її представники обіймуть посади канцлера Німеччини та очільників 7 міністерств:
- Олаф Шольц – канцлер Німеччини,
- Вольфганг Шмідт – глава канцелярії,
- Крістін Ламбрехт – міністр оборони,
- Ненсі Фезер – міністр внутрішніх справ,
- Хубертус Хайль – міністр праці та соціальних справ,
- Клара Гейвіц – міністр будівництва,
- Карл Лаутербах – міністр охорони здоров'я,
- Свенья Шульце – міністерство економічного співробітництва та розвитку.
"Союз 90 / Зелені"
"Зелені" у новому уряді отримають 5 міністерських посад:
- Анналена Бербок – міністр закордонних справ,
- Роберт Хабек – віцеканцлер та міністр економіки та захисту клімату,
- Анне Шпігель – міністр у справах сім'ї,
- Штеффі Лемке – голова департаменту навколишнього середовища,
- Джем Оздемір – міністр сільського господарства.
Вільна демократична партія
Представникам цієї політичної сили в уряді відійшли 4 крісла міністрів:
- Крістіан Лінднер – міністр фінансів,
- Фолькер Віссінг – міністр транспорту,
- Марко Бушманн – міністр юстиції,
- Беттіна Старк-Ватцінгер – міністр освіти.
До слова, у "світлофорному уряді" Німеччини на керівних посадах буде порівну жінок та чоловіків.Зверніть увагу! Днями Соціал-демократична партія Німеччини на своєму з'їзді схвалила коаліцію з "зеленими" і Вільною демократичною партією. Політсила Олафа Шольца зробила це першою з партнерів.
Зміна влади у Німеччині: коротко
- Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня. Перемогу здобула СДПН (25,7% голосів), а блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі, посів 2 місце з найнижчим за свою історію результатом (24,1%).
- Спершу не було інформації про те, хто формуватиме коаліцію. Однак зрештою ХДС/ХСС залишили за бортом.
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