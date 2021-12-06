Хто ввійде у "світлофорний" уряд Німеччини: коаліція поділила посади

У так званому "світлофорному" уряді Німеччини вже розподілили всі посади. Новий канцлер Олаф Шольц, який замінить на посту Ангелу Меркель, оголосив, хто саме з Соціал-демократичної партії отримає портфель міністра.

Новий німецький уряд назвали "світлофорним" через партійні кольори трьох політичних сил, які сформували коаліцію. А саме "зелені", СДПН (червоний колір) та Вільна демократична партія (жовтий колір).

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Соціал-демократична партія

Ця партія перемогла на парламентських виборів, тому її представники обіймуть посади канцлера Німеччини та очільників 7 міністерств:

Олаф Шольц – канцлер Німеччини,

Вольфганг Шмідт – глава канцелярії,

Крістін Ламбрехт – міністр оборони,

Ненсі Фезер – міністр внутрішніх справ,

Хубертус Хайль – міністр праці та соціальних справ,

Клара Гейвіц – міністр будівництва,

Карл Лаутербах – міністр охорони здоров'я,

Свенья Шульце – міністерство економічного співробітництва та розвитку.

"Союз 90 / Зелені"

"Зелені" у новому уряді отримають 5 міністерських посад:

Анналена Бербок – міністр закордонних справ,

Роберт Хабек – віцеканцлер та міністр економіки та захисту клімату,

Анне Шпігель – міністр у справах сім'ї,

Штеффі Лемке – голова департаменту навколишнього середовища,

Джем Оздемір – міністр сільського господарства.

Вільна демократична партія

Представникам цієї політичної сили в уряді відійшли 4 крісла міністрів:

Крістіан Лінднер – міністр фінансів,

Фолькер Віссінг – міністр транспорту,

Марко Бушманн – міністр юстиції,

Беттіна Старк-Ватцінгер – міністр освіти.

До слова, у "світлофорному уряді" Німеччини на керівних посадах буде порівну жінок та чоловіків.

Зміна влади у Німеччині: коротко

Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня. Перемогу здобула СДПН (25,7% голосів), а блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі, посів 2 місце з найнижчим за свою історію результатом (24,1%).

Спершу не було інформації про те, хто формуватиме коаліцію. Однак зрештою ХДС/ХСС залишили за бортом.

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