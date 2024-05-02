Режим Путіна можна повалити одним способом: що може запустити процес в Росії
Марно сподіватися, що росіяни повстануть проти тоталітарного режиму Владіміра Путіна й скинуть диктатора. Російське населення може десятиліттями терпітиме всі витівки свого президента, але точно не намагатиметься щось змінити.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є лише один спосіб змінити владу на території країни-агресора.
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Як скинути Путіна
Пересічні росіяни вже починають відчувати на собі перші наслідки українських ударів безпілотниками по нафтопереробних заводах Росії. Зокрема, у країні закінчуються запаси бензину. За даними Politico, лише протягом останнього тижня ціни на дизельне пальне зросли на 10%, а ціни на бензин досягли шестимісячного максимуму та підвищилися на понад 20% від початку року.
Логічно, що це повинно було б викликати обурення населення, насамперед до влади через те, що розпочала війну в Україні, яка поступово переходить на територію країни-агресора. Проте, на жаль, російське суспільство побудоване іншим чином й така схема не працює.
Так, зменшилося перероблювання нафтопродуктів, ціни виросли, але результату ніякого. Звичайно, невдоволення буде, але це ні в що не конвертується. Народ не піде і підніме вила на когось. Я маю на увазі під вилами зброю,
– зазначив Яковенко.
За його словами, коли у Росії існує внутрішня армія, яка націлена на придушення потенційного бунту, то немає жодних шансів, що це станеться.
Тоталітарні фашистські режими зсередини не скидаються. В історії людства ще не було таких випадків, тому наразі все вирішується на полі бою в Україні.
Лише тотальна поразка Росії на фронті, зокрема, коли почнуть відвалюватися намолені території як Крим, у який Кремль вклав велику кількість міфів, виникне відчуття, що цар несправжній та пора війську бунтуватися. На мою думку, це стане переломним моментом, але до цього, на жаль, далеко,
– мовив російський опозиційний журналіст.
Захід не сформував кінцеву мету
Найголовніша проблема полягає в тому, що Захід на сьогоднішній момент не сформував мети цієї війни – фашистський режим Путіна має бути знищений.
Допомога від США, за яку 20 квітня нарешті проголосувала Палата представників, це те, що дозволить зберегти якусь кількість життів українських солдатів і не дозволить українській армії втрачати нові території, але 61 мільярд доларів – це не сума перемоги,
– додав Яковенко.
Він зауважив, що якби мета війни була сформульована, то це, звичайно, зовсім інші гроші, а не 61 мільярд доларів. Цих коштів достатнього для того, щоб Україна не програла, але ця сума й близько не схожа на ту, щоб Збройні Сили змогли перемогти.
Чи можливий переворот у Росії
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко вважає, що російська еліта все ще може піти проти Владіміра Путіна, але це може статися лише за певних умов. Для цього у російському військово-політичному керівництві повинні зрозуміти, що "ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього".
- Зараз ситуація у Росії – це крихка стабільність, яка може у будь-який момент закінчитися. Як зазначив Литвиненко, Кремль – це складна система, однак і вона має слабкі місця.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російський президент зробив "стратегічну помилку", напавши на нашу державу. Адже росіяни почали швидко сприймати дійсність, якою вона є, а не ту, що "красиво" описують російські пропагандисти.