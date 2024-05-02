Режим Путіна можна повалити одним способом: що може запустити процес в Росії

Марно сподіватися, що росіяни повстануть проти тоталітарного режиму Владіміра Путіна й скинуть диктатора. Російське населення може десятиліттями терпітиме всі витівки свого президента, але точно не намагатиметься щось змінити.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є лише один спосіб змінити владу на території країни-агресора.

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Як скинути Путіна

Пересічні росіяни вже починають відчувати на собі перші наслідки українських ударів безпілотниками по нафтопереробних заводах Росії. Зокрема, у країні закінчуються запаси бензину. За даними Politico, лише протягом останнього тижня ціни на дизельне пальне зросли на 10%, а ціни на бензин досягли шестимісячного максимуму та підвищилися на понад 20% від початку року.

Логічно, що це повинно було б викликати обурення населення, насамперед до влади через те, що розпочала війну в Україні, яка поступово переходить на територію країни-агресора. Проте, на жаль, російське суспільство побудоване іншим чином й така схема не працює.

Так, зменшилося перероблювання нафтопродуктів, ціни виросли, але результату ніякого. Звичайно, невдоволення буде, але це ні в що не конвертується. Народ не піде і підніме вила на когось. Я маю на увазі під вилами зброю,

– зазначив Яковенко.

За його словами, коли у Росії існує внутрішня армія, яка націлена на придушення потенційного бунту, то немає жодних шансів, що це станеться.

Тоталітарні фашистські режими зсередини не скидаються. В історії людства ще не було таких випадків, тому наразі все вирішується на полі бою в Україні.

Лише тотальна поразка Росії на фронті, зокрема, коли почнуть відвалюватися намолені території як Крим, у який Кремль вклав велику кількість міфів, виникне відчуття, що цар несправжній та пора війську бунтуватися. На мою думку, це стане переломним моментом, але до цього, на жаль, далеко,

– мовив російський опозиційний журналіст.

Захід не сформував кінцеву мету

Найголовніша проблема полягає в тому, що Захід на сьогоднішній момент не сформував мети цієї війни – фашистський режим Путіна має бути знищений.

Допомога від США, за яку 20 квітня нарешті проголосувала Палата представників, це те, що дозволить зберегти якусь кількість життів українських солдатів і не дозволить українській армії втрачати нові території, але 61 мільярд доларів – це не сума перемоги,

– додав Яковенко.

Він зауважив, що якби мета війни була сформульована, то це, звичайно, зовсім інші гроші, а не 61 мільярд доларів. Цих коштів достатнього для того, щоб Україна не програла, але ця сума й близько не схожа на ту, щоб Збройні Сили змогли перемогти.

Чи можливий переворот у Росії