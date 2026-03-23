Як пов'язані Україна та Ізраїль

Ми не дозволяємо собі висловлювати свої почуття у відповідь до цього суб'єкта на публічному офіційному рівні, щоб не ускладнювати філігранну роботу наших видатних друзів у безпосередньому оточенні білодомівського пацієнта. Про це пише Андрій Піонтковський.

Максимально використовуючи його відомі вади – неприборкану жадібність та безмежний нарцисизм – вони ефективно усувають його антиукраїнські комплекси. Як, наприклад, блискуче проведена генсеком НАТО Марком Рютте (у координації з держсекретарем США Марко Рубіо) – операція "Daddy" (татко), яка перекреслила вбивче рішення Трампа припинити передачу Україні розвідувальної інформації та сучасного озброєння.

Надає знову, тільки не безкоштовно, платять йому за зброю європейці. І роблять це охоче і з великим ентузіазмом.

Тому що озирнулися вони довкола себе і виявили, що в новому прекрасному трампівському світі немає в них жодної затишної 5-ї статті НАТО і жодної європейської армії, на порожні розмови про створення якої вони витратили 50 років. Єдиний їхній надійний захист від останньої імперської судоми рашистської орди – це Збройні Сили України.

І, нарешті, ще один видатний "тренер" недалекого американського лідера – чарівний спокусник прем'єр-міністр Ізраїлю Бібі Нетаньягу. Він сім (!) разів поспіль відвідав у Білому домі 47-го президента США. Жодного разу під час цих візитів він не думав про Україну, вирішуючи найважливіші для Ізраїлю військово-політичні питання історичного масштабу.

Так дивно, як закономірно переплелися в поворотний момент Четвертої світової війни долі двох народів, які героїчно борються з абсолютним злом – євреїв та українців, – що підписавши Трампа на сценарій абсолютної перемоги Ізраїлю над Іраном, Нетаньягу автоматично підписав його і на абсолютну перемогу України.

Ось що сказав він 19 березня у телевізійному публічному зверненні про свій план повалення режиму аятол:

"Ми створюємо умови, але, як ви розумієте, у певний момент нам доведеться ними скористатися. Часто кажуть, що революцію не можна зробити з повітря. Це правда. Не можна зробити це тільки з повітря. Багато що можна зробити з повітря, і ми це робимо. Але повинні бути і наземні компоненти. Існує безліч можливостей для цих наземних компонентів, і я дозволяю собі не ділитися з вами всіма цими можливостями".

Як безвідповідальний коментатор, я вільніший в обговоренні можливих компонентів наземної операції на завершальній стадії ліквідації іранського режиму, ніж прем'єр-міністр Ізраїлю.

Так, ще до 28 січня я дебютував у ролі спічрайтера президента Азербайджану, запропонувавши йому заготовку можливого у найближчому майбутньому звернення до нації.

"Брати та сестри! Дорогі азербайджанці та азербайджанки! До вас звертаюся я, друзі мої! Тривожні повідомлення надходять до нас у ці хвилини з Ірану. Виникає реальна можливість царювання у сусідній країні атмосфери хаосу та нестабільності. У цій ситуації нашою першочерговою турботою стає забезпечення безпеки мільйонів наших співвітчизників, які проживають на території Південного Азербайджану. Я щойно наказав обмеженому контингенту азербайджанських збройних сил взяти на себе повну відповідальність за підтримання закону та порядку на цій близькій нам території. Я погодив це рішення зі своїм другом, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом".

Припускаю, що з кожним новим ракетним ударом по Азербайджану і Туреччині якихось іранських фанатиків, які ще дивом вижили, моя скромна заготовка все більше набуває рис реального державного документа.

У будь-якому разі, Ізраїль, який з першого дня свого існування оточений ворогами, які прагнуть вбити всіх його громадян, визначився. Він не проґавить свого історичного шансу ліквідувати раз і назавжди мозок цього спрута, що його з усіх боків задушує своїми проксі-режимами.

Так, Трамп може зіскочити, злякавшись будь-якої миті. Ізраїль ефективно використав величезну військову міць США у повітряній стадії операції. Самостійно йому буде важче довести зміну режиму до логічного кінця. Але він упорається. Перечитайте ще раз заяву ізраїльського прем'єра. Він знає, що він говорить.

Беззаперечна поразка Ірану стане для путінського бункера величезним політичним, психологічним та моральним ударом. Він просто почне розсипатись. Ми побачимо безліч неймовірних людських сюжетів.

Слава Україні, cлава Ізраїлю – державам-переможницям у Четвертій світовій війні!