Звичайно, це не перший випадок, коли США здійснюють невдале, погано сплановане втручання за кордоном.

Невдалі інтервенції США

Одним із найбільш значних, враховуючи нинішній контекст, було повалення ЦРУ всенародно обраного прем'єр-міністра Ірану Мохаммеда Мосаддика в 1953 році після націоналізації ним нафтової промисловості країни, яка належала Великій Британії.

Хоча було б перебільшенням стверджувати, що усунення Мосаддика спричинило Іранську революцію 1979 року, мало хто сумнівається, що зухвале втручання ЦРУ вплинуло на те, як багато іранців сприймали абсолютну монархію, яку США встановили на його місці.

Ось чому так багато верств населення Ірану, включаючи комуністів, консерваторів та лібералів, спочатку підтримували повалення шаха. На жаль, аятола Рухолла Хомейні був аж ніяк не лідером консенсусу. Він швидко повстав проти своїх колишніх союзників і встановив надзвичайно репресивний теократичний режим, який залишається при владі й донині.

Урок полягає в тому, що втручання США, як правило, має багато непередбачених наслідків. Вони не лише створюють тривале обурення, а й формують м'яку силу (силу переконання та привабливості), яку Америка завжди використовувала для згуртування своєї глобальної мережі союзів та переконання інших у тому, що її гегемонія є доброякісною і сприяє міжнародній стабільності та передбачуваності.

Це важливо, оскільки більшість людей, природно, заперечуватиме, коли гегемон поводиться як хуліган. Часті, безпідставні прояви жорсткої сили мають властивість розмивати м'яку силу, особливо коли втручання не має чіткого обґрунтування. Під час холодної війни США принаймні мали головну мету – зупинити поширення комунізму, який був реальною загрозою.

Ще гірше для м'якої сили країни – це погано спланована кампанія, яка демонструє повну зневагу до життя постраждалих. Саме це ми зараз спостерігаємо на Близькому Сході. Імпульсивна війна Трампа неодмінно зведе м'яку силу США до історичного мінімуму, і нікого в його адміністрації не хвилює спроба відновити втрачене.

Замість того щоб цінувати м'яку силу, цей Білий дім розглядає погрози та двосторонні угоди як альтернативу завоюванню сердець та розумів іноземних лідерів та громадськості.

Щоправда, іранський режим був надзвичайно жорстоким та репресивним. Більшість іранців не люблять нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї (сина попереднього верховного лідера) чи Корпус вартових Ісламської революції. Але це не означає, що режим впаде, і тим більше не означає, що втручання США принесе мир і стабільність у регіон.

Як США допустилися серйозної помилки в Ірані

Найбільше вражає в цій війні те, наскільки погано вона була спланована – навіть порівняно з деякими з найкатастрофічнішими втручаннями ЦРУ під час Холодної війни. Американські та ізраїльські військові мали багато добре спланованих цілей та високоточних бомб, але не мали жодної стратегії відходу.

Мало бути очевидно, що іранський режим не впаде негайно, навіть якщо його вищого керівництва не стане. І було цілком передбачувано, що відповідь Ірану буде спрямована на дестабілізацію регіону та підвищення цін на нафту. Усі завжди знали, що Ормузька протока – це головний козир режиму. Однак адміністрація Трампа схоже проігнорувала ці міркування, принаймні судячи з нещодавніх заяв високопосадовців.

У результаті, іранський режим почав вірити, що має сильнішу позицію. Він знає, що американці не хочуть розпочинати тривалу війну, і готовий терпіти нинішню блокаду та пригнічувати населення стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити виживання Ісламської Республіки. Збільшення занепокоєння на світових ринках відображає це.

Найбільша загроза американській демократії

У той час, коли економіка і без того здавалася крихкою – що відображалося у розмовах про "бульбашку" штучного інтелекту – потрясіння на енергетичному ринку та поглиблення глобальної невизначеності можуть спричинити проблеми. Різке зростання цін на нафту уповільнить інвестиції та економічне зростання, а також призведе до зростання цін.

Зростання безробіття та інфляції, що виникне в результаті цього, дорого обійдеться урядам, зокрема тим, які в Європі зіштовхуються з викликами з боку правопопулістських аутсайдерів.

Хоча більшість європейських лідерів виступають проти війни, категорично відкидаючи заклик Трампа направити військові кораблі, щоб допомогти США знову відкрити протоку.

Всередині країни Трамп, цілком логічно, має заплатити високу політичну ціну за свою війну на проміжних виборах у листопаді. Але Трамп вважається лідером, який виступає проти істеблішменту, і якщо його віддані прихильники звинувачуватимуть істеблішмент, а не його самого, у погіршенні економічної ситуації, це може ще більше поляризувати країну та послабити її інституції.

Сам Трамп, ймовірно, піділлє олії у вогонь, намагаючись поляризувати республіканців і демократів, а можливо, й вживаючи ще більш запальних внутрішніх заходів.

Зрештою, інституції США вже слабкі, багато норм і механізмів контролю, які мають обмежувати президентську владу, перестали діяти. Це вигідно порядку денному Трампа, і він скористається будь-якою можливістю, щоб ще більше послабити інституції.

Ще належить побачити, якої шкоди зазнають американська демократія та її м'яка сила через цю непродуману закордонну авантюру. Але одне здається ймовірним: саме американці заплатять за це, а ціна буде більшою, ніж ми можемо собі уявити. Загроза американській демократії, соціальній стабільності та економічній стійкості зараз більша, ніж будь-коли за всю історію спостережень.