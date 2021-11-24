Хто замість Меркель: у Німеччині визначились з новим канцлером
Джерело:Bloomberg
Коаліційні перемовини після парламентських виборів у Німеччині тривали 2 місяці. У коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
В коаліцію увійшли, окрім СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи". У результаті перемовин домовились про створення альянсу, який націлений на оновлення економіки Німеччини.
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У коаліції розповіли про пріоритети діяльності
Пріоритетами коаліції назвали боротьбу зі зміною клімату та просування цифрових технологій.
Як розподілять посади в майбутньому уряді
Про те, хто обійме ключові посади в уряді, повідомлять на великій пресконференції у Берліні. За інформацією ЗМІ, СДПН ще отримають посади міністрів канцелярії, внутрішніх справ та будівництва. "Зеленим" виділять 5 міністерств, серед яких – МЗС, міністерство у справах сім'ї та міністерство економіки.
У розпорядженні "Вільних демократів" будуть, швидше за все, МОЗ, Міноборони, Міносвіти, Мін'юст та Мінфін.
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Коротко про результат парламентських виборів в Німеччині:
- На чолі уряду Німеччини Ангела Меркель перебувала 16 років. Більше претендувати на посаду вона не захотіла.
- На парламентських виборах у вересні політсила канцлерки вперше поступилась СДПН.
- У коаліцію ХДС/ ХСС не запросили. Натомість об'єднались соціал- демократи, Вільна демократична партія та "Зелені".