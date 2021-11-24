Хто замість Меркель: у Німеччині визначились з новим канцлером

Коаліційні перемовини після парламентських виборів у Німеччині тривали 2 місяці. У коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

В коаліцію увійшли, окрім СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи". У результаті перемовин домовились про створення альянсу, який націлений на оновлення економіки Німеччини.

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У коаліції розповіли про пріоритети діяльності

Пріоритетами коаліції назвали боротьбу зі зміною клімату та просування цифрових технологій.

Як розподілять посади в майбутньому уряді

Про те, хто обійме ключові посади в уряді, повідомлять на великій пресконференції у Берліні. За інформацією ЗМІ, СДПН ще отримають посади міністрів канцелярії, внутрішніх справ та будівництва. "Зеленим" виділять 5 міністерств, серед яких – МЗС, міністерство у справах сім'ї та міністерство економіки.

У розпорядженні "Вільних демократів" будуть, швидше за все, МОЗ, Міноборони, Міносвіти, Мін'юст та Мінфін.

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Коротко про результат парламентських виборів в Німеччині: