Чому Трамп накинувся на Зеленського і як цьому "допоміг" Путін

Цілком можливо, що зрив угоди щодо корисних копалин був частиною плану США. Причиною цього стали дані розвідки.

Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що перші зустрічі в Саудівській Аравії та Туреччині ймовірно, не були успішними. Ба більше, адміністрація Трампа – зокрема Марко Рубіо – вже могла отримати від розвідки інформацію про наміри Росії.

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"Стало зрозуміло, що Росія не збирається нічого підписувати й не має наміру припиняти бойові дії. Тому що ще на стадії переговорів США виконали основні вимоги Росії, які вона могла використовувати як важелі впливу. Найважливіше для Кремля – не допустити вступу України до НАТО. І тут про це відкрито говорить не лише Джей Ді Венс, а й сам Трамп, який неодноразово заявляв, що в найближчі роки Україна не стане членом Альянсу", – сказав Олексій Буряченко.

Як Трамп провалив перемовини

Він додав, що такі заяви США в Кремлі сприйняли як перемогу. Позиції Москви ще більше посилили висловлювання Трампа, які перегукуються з російською риторикою, зокрема щодо необхідності перемир'я без гарантій безпеки та того, що угода сама по собі стане гарантією.

Після цього, мовляв, слід провести вибори – і це знову ж таки лише грає на руку Росії. Ба більше, пролунали навіть заяви, що Зеленський має піти у відставку, оскільки нібито є нелегітимним, а його підтримка не перевищує 4%.

Що ще потрібно росіянам? Вони вже отримали майже все, чого прагнули, завдяки непрофесійним діям нової адміністрації США, яка провалила переговори. При цьому Україна та її європейські партнери завжди наголошували: не сідайте за двосторонні переговори з Росією. Вас обмануть, вами зманіпулюють,

– сказав Буряченко.

Він додав, що, ймовірно, перед перемовинами американці отримали інформацію, що Росія не готова припиняти бойові дії. І якби угоду було підписано, відповідальність за виконання домовленостей лягла б на Трампа. Тоді він мав би завершувати гарячу фазу війни з відповідними гарантіями безпеки для України.

"Але що б він робив, якби росіяни просто перестали виходити з ним на зв'язок? У такій ситуації є ймовірність, що було ухвалено рішення зірвати переговори та зробити винним у цьому Володимира Зеленського", – підсумував Буряченко.