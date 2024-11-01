Хто міг злити секретний пункт плану Зеленського: огляд найважливіших подій тижня

В американські ЗМІ потрапила секретна частина Плану перемоги Володимира Зеленського. Росія хоче захопити важливий об'єкт біля Покровська Донецької області, а Владімір Путін вдався до ядерних погроз.

Більше про це та інші головні події тижня – читайте в огляді експертів на 24 Каналі.

Варте уваги Ворог штурмує Селидове та наближається до Дніпропетровщини: як змінилася лінія фронту за тиждень

Хто міг злити секретний пункт Плану перемоги Зеленського

Американські ЗМІ злили секретну частину 2 пункту Плану перемоги Володимира Зеленського, а саме те, що Київ запросив у США ракети Tomahawk. Політолог Максим Джигун зауважив, що це сталося не випадково. Він переконаний, що так американський істеблішмент уникає незручної ситуації, коли доводиться озвучувати неприємні речі тет-а-тет.

Коли інформація стала надбанням громадськості та світової спільноти, набагато легше висловлювати аргументи, що це нібито ескалація і ця зброя не розв'яже проблеми України. Інша річ казати це за зачиненими дверима та чути аргументи у відповідь,

– сказав Джигун.

Так, злив секретного пункту – неприємна історія, адже втрачається елемент раптовості, на який, імовірно, розраховувала Україна. Попри цей інцидент це не стане причиною дипломатичної кризи між Україною та партнерами.

Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник припустив, що за зливом може стояти російська розвідка, щоб зірвати співпрацю й очорнити США. Водночас у контексті електорального протистояння напередодні президентських виборів у США такі зливи можуть бути вигідні, наприклад, Дональду Трампу. Так, кандидату від республіканців доволі вигідно, що демократи не можуть приховати секретну інформацію.

"Не таємниця, що у Трампа хороші відносини з росіянами, й це могло йти в парі. Ми займаємося аналітичним вгадуванням, це поки що не доказові речі", – додав військовий експерт.

Важливо! Петро Черник наголосив, що Tomahawk є зброєю, яка здатна переламати хід війни, питання лише у кількості. Важливо, що США мають багато цих ракет – понад 7 тисяч одиниць. Ба більше, зброя є відносно недорогою.

Черник сказав, кому вигідний злив секретного пункту Плану перемоги: дивіться відео

Цікаво, що Росія може використати цей витік на свою користь. Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський назвав 2 варіанти, як саме:

випросити у своїх союзників потужнішу зброю

маніпулювати Глобальним Півднем, мовляв, це Захід спричиняє ескалацію.

Росія хоче захопити важливий об'єкт на Сході: огляд фронту

Росія зосередила 200 тисяч окупантів на Півдні

Росія зосередила до 200 тисяч військових на Півдні України. Мовиться про окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, а також Крим. Як пояснив генерал армії у відставці Микола Маломуж, це – розтягнутий фронт протяжністю щонайменше 500 кілометрів, тому малоймовірно, що Росія зможе їх одночасно застосувати.

Це не концентрована сила, як багато хто уявляє. Усі 200 тисяч не підуть в атаку на одному напрямку,

– зазначив Маломуж.

Так, Росія може кинути у бій десятки тисяч солдатів. Наприклад, у районі населених пунктів Токмачка, Вербове, Роботине, щоб відтиснути українські війська від ударів HIMARS чи іншими зенітними гарматами.

Чи пішли росіяни в наступ на Запоріжжі

Останнім часом російська пропаганда поширює інформацію про початок наступу на Запоріжжя. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підтвердив, що ворог дійсно зосереджує там певні сили, однак новини про наступ не мають підтвердження. Він наголосив, що це ІПСО.

За його словами, на Запорізькому напрямку є активізація російських ДРГ. Окупанти намагалися здійснити штурмові дії, адже промацують оборону ЗСУ, щоб знайти слабкі місця.

Ворог хоче захопити важливий об'єкт біля Покровська

Російські загарбники тиснуть на Покровському напрямку. Військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що ворог має на меті захопити один з об'єктів, що розташований на Захід від міста.

Росіяни спробують підійти до Мирнограда, а з Селидового лізтимуть на шахту "Червоноармійська-Західна", яка розташована південно-західніше від Покровська,

– припустив Світан.

Так, на цій шахті видобувають коксівне вугілля, яке росіяни зможуть використовувати на заводах у Макіївці та Донецьку. Крім того, захоплення шахти дозволить окупантам планувати рух у бік Дніпропетровської області, а саме Павлограда.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Путін вдався до ядерних погроз

Владімір Путін поновив ядерну риторику у межах навчань стратегічних сил стримування Росії. Публіцист Ростислав Мурзагулов зауважив, що це пов'язано з виборами у США, які відбудуться вже 5 листопада. На його думку, саме після виборів США дозволять Україні використовувати західну далекобійну зброю вглиб Росії, а Путін цього дуже боїться.

Він дуже цього боїться, тому хоче налякати американців, щоб ті не дали дозвіл Україні бити по Росії,

– сказав публіцист.

Натомість, за словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Романа Світана, Росія провела показові ядерні тренування з метою лише заспокоїти росіян. Він переконаний, що відео запусків — інформаційна маніпуляція для підтримки внутрішньої впевненості. У такий спосіб Кремль намагається задобрити населення, яке починає усвідомлювати непросте майбутнє.

Як Ердоган може використати Грузію, щоб насолити Путіну

Після парламентських виборів у Грузії, де перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", в країні почалися протести. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, що триватимуть вони довго.

Як зауважив Яковенко, протестувальникам навряд чи в короткий термін вдасться перемогти та повернути Грузію на шлях євроінтеграції. Найімовірніше "Грузинська мрія" зможе утримати ситуацію, адже вона контролює збройні сили, поліцію, але й ресурси.

Поки "Грузинська мрія" залишатиметься при владі, це протистояння не припиниться, і про європейський шлях Грузії можна забути,

– підкреслив він.

Цікаву думку озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він припустив, що Туреччина, яка має спільний кордон з Грузією, може використати протести, щоб "насолити" Росії.

Попри те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган має нібито непогані стосунки з російським диктатором, країни стоять по різні боки барикад у війнах в Сирії та Лівії. Тож Анкара може використати протести для поширення антиросійських настроїв.

"Туреччина може сприяти антиросійським настроям в Грузії, щоб вона вийшла зі сфери впливу Росії", – поділився Ус.