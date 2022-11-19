Захід не хоче воювати проти Росії, – Клочок припустив, хто змушує Україну йти на перемовини

Захід не хоче безпосередньо воювати проти Росії, але готовий надалі допомагати Україні. Спекуляції, які з'являються на Заході на тему зменшення фінансової і військової допомоги нашій державі можуть бути спродуковані самими росіянами.

Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Макрон сподівається на переговори України та Росії.

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Світ сприймає право України воювати за свої території

Клочок розповів, що у виданні CNN з'явилась публікація, мовляв, у США закінчуються певні види озброєння, які вона могла б надавати Україні. Мовляв, навіть США не готові до такої інтенсивної війни. Можливо, такі дискусії і ведуться, однак з того, що мовиться публічно, навпаки можна зробити інший висновок, що Захід допомагатиме Україні стільки, скільки треба, і світ сприймає право України воювати за свої території.

Це було промацування ґрунту, чи готові українці воювати далі, бо такої інтенсивної потужної війни в ХХІ столітті не було. Цивілізований світ розуміє, що готуватись треба потужніше,

– зазначив політичний та економічний експерт.

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Захід не готовий безпосередньо воювати з Росією

Він продовжив, що Захід не готовий безпосередньо воювати з Росією, але готовий надалі давати зброю України. Щодо вичерпаності фінансів Заходу, то слід сказати, що їхня допомога сумарно ще не досягла трильйона. Свого часу на боротьбу з коронавірусом було виділено понад 20 трильйонів.

"Я бачу більше спекуляцій не з боку Західних наших партнерів, а швидше з боку Росії. Поява таких публікацій у ЗМІ може бути ініційована й урешті-решт проплачена тими ж росіянами. Висмикується контекст, дещо вставляється, й воно потрапляє в інформаційне поле", – зауважив Клочок.

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