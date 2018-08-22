Хто частіше відвідує секс-шопи: цікава статистика

Попри стереотипність ще з радянських часів, в Україні секс-шопи доволі популярні. І здійснюють інтимні покупки як чоловіки, так і жінки.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів власник української мережі секс-шопів 69.Toys Іван Кришталь.

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"До нас люди не потрапляють випадково, а йдуть цілеспрямовано. Тож принаймні ті, хто є нашими клієнтами, лояльно ставляться до покупок інтимних товарів. Проте людей, які відвідують секс-шопи, могло б бути й більше, якби не певна стереотипність ще з радянських часів", – переконаний він.

Так, якщо порівнювати у відсотковому співвідношенні, секс-шопи відвудують 65% чоловіків і 35% жінок переважно у віці від 25 до 35 років. Щодо трансгендерних людей, то статистики наразі немає.

Аналітики щодо приналежності людей до тієї чи іншої спільноти у нас немає, оскільки клієнти не часто ідентифікують себе. Але ми бачимо посилання на наш магазин на спеціалізованих форумах,

– зазначив власник секс-шопу.

Загалом, на думку Кришталя, вже через досить короткий проміжок часу секс-шопи стануть такою самою буденністю і звичайним явищем, як це є в Америці чи Європі.

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