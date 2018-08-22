16:12
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Психологія
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто частіше відвідує секс-шопи: цікава статистика

148 Читать новость на русском
Секс-шопи в Україні
Секс-шопи в Україні / Фото з відкритих джерел

Попри стереотипність ще з радянських часів, в Україні секс-шопи доволі популярні. І здійснюють інтимні покупки як чоловіки, так і жінки.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів власник української мережі секс-шопів 69.Toys Іван Кришталь.

Читайте також:  В одному з міст Мексики дозволили займатись сексом публічно

"До нас люди не потрапляють випадково, а йдуть цілеспрямовано. Тож принаймні ті, хто є нашими клієнтами, лояльно ставляться до покупок інтимних товарів. Проте людей, які відвідують секс-шопи, могло б бути й більше, якби не певна стереотипність ще з радянських часів", – переконаний він. 

Так, якщо порівнювати у відсотковому співвідношенні, секс-шопи відвудують 65% чоловіків і 35% жінок переважно у віці від 25 до 35 років. Щодо трансгендерних людей, то статистики наразі немає. 

Аналітики щодо приналежності людей до тієї чи іншої спільноти у нас немає, оскільки клієнти не часто ідентифікують себе. Але ми бачимо посилання на наш магазин на спеціалізованих форумах,
– зазначив власник секс-шопу. 

Загалом, на думку Кришталя, вже через досить короткий проміжок часу секс-шопи стануть такою самою буденністю і звичайним явищем, як це є в Америці чи Європі.

Повну версію інтерв'ю читайте тут

Теги: Здоров'я Психологія Секс LifeStyle
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Захисник Динамо: Поки не знаємо, чи піде Віда зараз, чи підпише попередній контракт з Бешикташем
 23 серпня 2017 , 19:58
Діти Вермалена щиро зраділи, коли побачили батька в стартовому складі на матч Реал – Барселона
 24 грудня 2017 , 18:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук