Хто отримає почесні ордени Британської імперії від Єлизавети II: названо список

З нагоди свого 92-річчя Єлизавети II було складено черговий Birthday Honours – список знаменитостей, які отримають почесні ордени і титули від Букінгемського палацу.

Така інформація з’явилась у ABS News.

Як відомо, список людей, які повинні були прийти на урочистий парад Trooping the Colour в честь дня народження королеви, зовсім скоро будуть запрошені в Букінгемський палац для вручення відзнак.

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Відтак такої честі удостоїлися актори Кіра Найтлі, Том Харді, Емма Томпсон, репер Ms Dynamite, парфумер Джоан Леслі Малон, футболіст Кенні Далгліш, письменниця Мері Берд, письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ісігуро та багато інших.



Том Харді з дружиною Шарлоттою Райлі на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня

Голлівудський кіноактор, який змінився до невпізнання через роль у новій стрічці, Том Харді отримає титул Командора ордена Британської імперії за заслуги в драматичному мистецтві. У свою чергу сценаристка Емма Томпсон буде удостоєна вищого звання – Дами-Командора, а кіноактриса Кіра Найтлі, навпаки, отримає менший титул за рангом – Офіцера – за свої заслуги в драматичному мистецтві та благодійності.

Нагадаємо, що орден Британської імперії отримав британський музикант Ед Ширан наприкінці минулого року. Таку ж нагороду у 2017-2018 роках році отримали барабанщик легендарних The Beatles Рінго Старр, головний редактор Vogue Анна Вінтур і британська дизайнерка і співачка Вікторія Бекхем.