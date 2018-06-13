Хто з лікарів "Охматдиту" вимагає гроші за влаштування хворої дитини на лікування

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео на якому мами дітей, які лікувалися від раку в дитячій лікарні "Охматдит" розказують страшні речі. 5 тисяч доларів вони в конверті заносили лікарю, який ніжкою відкривав шухляду і казав куди покласти гроші.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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За її словами, близько тижня тому з'явилася інформація, що цього лікаря – завідуючого відділенням Трансплантації кісткового мозку – Олега Рижака та ще одну завідуючу Центром онкогематології – лікаря Світлану Донську, внаслідок реорганізації лікарні вирішили перевести з адміністративної роботи виключно в лікарську практику.

Саме вони із року в рік замовляють в рази більше "супер" дорогих ліків, ніж насправді використовують,

– зазначила Устінова.

Членкиня правління "Центру протидії корупції" також додала, що ці препарати не рекомендовані для лікування дітей з раком до 13 років Міжнародною асоціацією педіатрів онкологів.

"Чому ж українські лікарі замовляють препарати, якими не користуються в світі, які коштують в рази дорожче та найголовніше – набагато більше, ніж їм потрібно? Відповідь може бути лише одна і називається вона "відкат", – наголосила Олександра Устінова.

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 13 червня 2018