Хто з популярних співаків виступить на дні народженні королеви Єлизавети ІІ: цікаві дані
До дня народження королеви Великобританії залишилось понад 20 днів, а для монарха вже почали організовувати гучне свято. Представники Єлизавети ІІ вже запропонували популярним співакам виступити на урочистому заході.
21 квітня британській королеві виповниться 92 роки. З такої нагоди організатори запланували грандіозний концерт за участю провідних артистів, передає E! News.
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Наразі відомо, що Єлизавета ІІ проведе неофіційне святкування в колі найближчих родичів та День народження британського монарха, яке щороку відзначають у червні. Однак королева Великобританії вирішили трішки розбавити традиційне святкування та провести урочистий концерт. Святкування відбудеться в лондонському залі Альберт-Холл.
До Великобританії запросили знаменитих артистів, які заспівають на заході. Зокрема, на дні народженні Єлизавети ІІ заспівають Том Джонс, Кайлі Міноуг, Стінг, Крейг Девід, Шон Мендес, реггі-співак Shaggy, Енн-Марі та група Ladysmith Black Mambazo. Урочистий концерт транслюватимуть на каналі ВВС, тому всі британці та весь світ зможуть побачити королівські танці
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