Хто зі світових лідерів приїде на відкриття ЧС-2018 у Росію: у Путіна озвучили імена

У Росію для участі у церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу приїдуть лідери 15 держав світу, а також двоє "президентів" окупованих Росією грузинських території Абхазії та Південної Осетії.

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РБК".

Читайте також: Чи будуть українці дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу 2018: результати опитування

Речник Путіна зазначив, що до Москви на відкриття ЧС, яке відбудеться 14 червня, приїдуть: президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Руанди Поль Кагаме, президент Болівії Ево Моралес, прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, президент Молдови Ігор Додон, президент Панами Хуан Карлос Варела, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзйоєв та новообраний президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес.

Окрім того, на відкритті будуть присутні наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман та голова Президіуму Верховних народних зборів КНДР Кім Йон Нам.

Також до російської столиці відкриття футбольного мундіалю завітають і "президент" Абхазії Рауль Хаджимба та його "колега" з Південної Осетії Анатолій Бібілов.

Протягом місяця приїдуть і глави інших держав для відвідування матчів своїх команд,

– заявив Пєсков.

Зазначимо, що серед всіх держав, лідери яких прибудуть на відкриття, лише збірні двох країн, Саудівської Аравії та Панами, будуть брати участь у футбольному турнірі.

Нагадаємо, про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії.



До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.