Хтось завжди писав для України закони, – Зеленський на зустрічі з Дудою

Володимир Зеленський привітав свого польського колегу Анджея Дуду з 230-річчям Конституції Польщі. Український лідер зауважив, що це важливий день не лише для польського народу, але й іноземних лідерів, які прибули на урочистості.

Зеленський також подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Президент нагадав про війну на Донбасі та окупацію Криму.

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За словами Зеленського, "це є війна у Європі, тому дуже важливо, щоб ми були разом".

Український лідер зауважив, що їх з Дудою об'єднує прагнення жити у вільних демократичних країнах. Однак в України та Польщі – різний досвід. Україна багато десятиліть виборює свою незалежність.

Зеленський нагадав, що українці боролися за свою свободу, однак завжди були частиною тієї чи іншої імперії. На цьому шляху народ виплекав у собі доволі скептичне ставлення до законності, права та навіть міжнародного законодавства.

Хтось завжди писав для України закони,

– наголосив Зеленський.

Український лідер зробив короткий екскурс в історію і пригадав Конституцію авторства Пилипа Орлика, написану ще у XVIII столітті. Однак Зеленський наголосив, що проголосити її змогли лише у 1996 році.

За словами Зеленського, після розпаду СРСР в українців також не було довіри до законів, адже деякі чиновники грабували країну.

"Нарешті у 2014 році, упродовж Революції Гідності на Майдані, підтримуючи європейський курс, на жаль, загинула сотня наших прекрасних українських молодих громадян, які знову виборювали свою Незалежність", –заявив Зеленський.

Зеленський переконаний: щоб повернути довіру наших громадян до законів, потрібно витратити багато часу та сил. Наразі українська влада впроваджує низку важливих законів про народовладдя. Їхньою метою буде дозволити українцям щомісяця або щотижня впливати на країну.