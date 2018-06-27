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Нова бюджетна серія смартфонів Huawei Y: абсолютний захист і доступна ціна

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Huawei Y – 2018: огляд функції захисту та ціна нової бюджетної серії
Huawei Y – 2018: огляд функції захисту та ціна нової бюджетної серії / Фото: Huawei

Смартфони нової серії Huawei Y забезпечують високий рівень конфіденційності, при цьому ціна приємно дивує. Адже захист конфіденційної інформації – це один з важливих факторів, які користувачі хочуть бачити на своїх смартфонах.

Huawei Y: огляд удосконаленої функції розпізнавання особи користувача

Нові бюджетні моделі смартфонів Huawei Y представили в Україні на початку літа. Смартфони підтримують функцію розблокування екрану за допомогою розпізнавання особи, а телефони Y7 Prime і Y6 Prime додатково оснащені сканером відбитків пальців. Цікаво, що функцію розпізнавання обличчя підтримує навіть найбюджетніший варіант із серії – Huawei Y5. Коштує він дуже доступно –3 400 гривень.

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Варто звернути окрему увагу на функції розпізнавання особи – розблокування відбувається буквально за кілька мілісекунд – це швидше, ніж у більшості інших смартфонів. Так, технологія порівнює 1 024 опорних точок особи зі збереженим у пристрої профілем.

Huawei Y

Так виглядають смартфони серії Huawei Y

Ще один цікавий момент, функція розблокування спрацьовує лише тоді, коли очі користувача розплющені. Тобто ви можете бути спокійні, що під час сну ваш смартфон ніхто не зможе розблокувати.

Можливі 2 варіанти використання цієї функції:

  1. Моментальне розблокування після розпізнавання обличчя;
  2. Розпізнавання особи і додаткове розблокування проведенням пальця по екрану;

До речі, обравши другий варіант, ви можете скористатись функцією інтелектуального відображення повідомлень – "розумне блокування". Тож у випадку якщо смартфон ідентифікує, що користувач не є його власником, –пристрій автоматично приховує вміст усіх повідомлень, що з’являються на екрані (SMS, Telegram, Viber тощо).

Huawei Y: як працює функція розпізнавання особи

Працює ця функція дуже просто: достатньо лише натиснути кнопку живлення, аби увімкнути екран. Після цього смартфон розпізнає обличчя користувача всього за 800 мілісекунд.

Huawei Y

Функція розпізнавання особи працює дуже швидко 

Huawei Y: інші функції захисту

Нові моделі Y7 Prime та Y6 Prime ще й мають сканер відбитків пальців, який інженери розмістити на задній панелі пристрою. Окрім, власне, розбракування смартфону, сканер вимикає управління будильником, допомагає відповісти на виклик чи переглянути фотографії та повідомлення. До речі, сканер запам’ятовує кілька можливих варіантів відбитків, тож розпізнавання відбувається швидше.

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Також варто додати, що усі смартфони серії Huawei Y оснащені широкоформатним екраном Huawei FullView зі співвідношенням сторін 18: 9, фронтальною камерою зі спалахом студійного рівня Selfie-Toning Flash, батареєю ємністю 3000 мА *год, трьома слотами для карт. Окрім того, усі пристрої підтримують формат зв'язку 4G.

Huawei Y

Сканер відбитків пальців розміщений на задній панелі

Тож, як бачимо, Huawei не просто слідкує за найновішими тенденціями, але й сама задає тренди, впроваджуючи нові функції в пристрої і роблячи їх більш доступними для широкого кола споживачів. І серія Huawei Y – найкраще тому підтвердження.

Теги: Смартфони Техно Huawei
Джерело: 24 Канал
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