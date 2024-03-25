У Києві ракета знищила корпус Академії Бойчука: травмовано завідувачку лабораторії

Вранці 25 березня росіяни завдали удару балістикою по Києву. Внаслідок атаки, зокрема, постраждала будівля навчального закладу у Печерському районі.

Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив мер міста Віталій Кличко. Йдеться про художню академію імені Михайла Бойчука – під час атаки балістикою було пошкоджено один з корпусів.

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Атака на навчальний заклад

Повідомляється, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Йдеться про центральну частину корпусу.

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу,

– повідомили у МКІП.

Віталій Кличко також зазначив, що внаслідок вибуху пошкоджені вікна у навколишніх будинках. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі.

Наслідки влучання у корпус Академії Бойчука у Києві / Суспільне Київ

Київський голова розповів, що у зруйнованій будівлі під час російської атаки нікого не було – попередньо, загиблих немає. Однак попри це, на жаль, відомо про поранених. Зокрема, за інформацією МКІП, було травмовано завідувачку лабораторії Академії. Зараз їй надається медична допомога.

Наслідки влучання у будівлю Академії Бойчука / МКІП

У Міністерстві культури повідомили, що у найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах.

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