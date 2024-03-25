У Києві ракета знищила корпус Академії Бойчука: травмовано завідувачку лабораторії
Вранці 25 березня росіяни завдали удару балістикою по Києву. Внаслідок атаки, зокрема, постраждала будівля навчального закладу у Печерському районі.
Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив мер міста Віталій Кличко. Йдеться про художню академію імені Михайла Бойчука – під час атаки балістикою було пошкоджено один з корпусів.
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Атака на навчальний заклад
Повідомляється, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Йдеться про центральну частину корпусу.
Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу,
– повідомили у МКІП.
Віталій Кличко також зазначив, що внаслідок вибуху пошкоджені вікна у навколишніх будинках. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі.
Київський голова розповів, що у зруйнованій будівлі під час російської атаки нікого не було – попередньо, загиблих немає. Однак попри це, на жаль, відомо про поранених. Зокрема, за інформацією МКІП, було травмовано завідувачку лабораторії Академії. Зараз їй надається медична допомога.
Наслідки влучання у будівлю Академії Бойчука / МКІП
У Міністерстві культури повідомили, що у найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах.
Що відомо про атаку на Київ
- Вранці близько 10:32 у Києві пролунали вибухи. Сталося це всього за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що ворог випустив дві балістичні ракети з Криму на напрямку столиці – обидві цілі збили. Цілком ймовірно, що це були протикорабельні ракети "Циркон", однак остаточно Повітряні Сили повідомлять згодом.
- Повідомляється, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі постраждало семеро людей, з яких двох госпіталізували до лікарні. Однією з травмованих стала 16-річна дівчина.
- Відомо, що окрім Печерського району, пошкодження зафіксовано й в інших частинах Києва. Наприклад, у Солом'янському районі уражено багатоповерховий будинок, а Дніпровському – зафіксовано падіння уламків. У Голосіївському районі уламки впали у лісосмузі.