Хуртовини та снігопад: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах

У високогір'ї Івано-Франківської області 8 грудня значно погіршиться погода. Рятувальники попередили населення про можливість сходження лавин.

Якою буде погода в горах

У середу синоптики прогнозують хуртовини та снігопади. ДСНС встановила 3 рівень небезпеки.

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8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Радимо утриматися від походів на високогір'я,

– наголосили рятувальники.

Помірна сніголавинна небезпека, 2-го рівня, буде:

7 грудня – на високогір'ї Івано-Франківської області,

7 – 8 грудня - на високогір'ї Закарпатської області, у середньогір'ї Львівської області.

Сніг в Україні: останні новини

6 грудня на Львівщині оголошували штормове попередження через сильний снігопад. Хуртовина навіть зруйнувала будівлю колишнього супермаркету. На щастя, на момент обвалу в ній нікого не було.

4 грудня перший сніг випав в Одесі. Однак через плюсову температуру він швидко розтанув.

У Карпатах вже панує справжня зима – температура повітря опустилася до -9 градусів.

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Повний текст публікації ДСНС в телеграмі:

Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку

8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

7 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.

7 – 8 грудня – на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.

Радимо утриматись від походів на високогір'я!